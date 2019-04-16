中學籃球健將急於求「性」　兩逼14歲少女口交　判囚10月

中學籃球健將，網上結識14歲少女後，即約在後樓梯見面，然後強吻少女，少女反抗時男生更說：「你都出到嚟，唔做埋其他嘢先走？」並有逼女方口交；數月後，男生聲稱手上有女事主口交片要求見面，並再逼少女就範。男生早前認非禮罪，報告指他「急於求性」，案件今（16日）在區域法院判刑，法官直指男生不顧事主意願，只為滿足私慾，判囚10個月。

被告何晴峰在區域法院承認非禮，被判入獄10月。（資料圖片）

被告何晴峰（21歲），承認兩項非禮及兩項向未滿16歲兒童作猥褻行為罪。

被告頭腦簡單急於求性

辯方求情指，現年21歲的被告，案發時仍是一名中學生，頭腦簡單，又經常「收收埋埋」，家庭對性保守，心理報告亦指被告不懂處理自己的性需要，「急於求性」，他現已感到後悔，並會在獄中進修，望將來可回饋社會，報答家人，重犯機會屬中至低。

被斥對性態度隨便

法官判刑引述，被告的心理報告顯示他不成熟，對性的態度隨便，不懂處理自己的性需要，及建立親密關係。不過，就判刑而言，法官先指出法庭需要保護無辜的兒童免於性侵犯，而判刑需要具阻嚇性，表達公眾對罪行的厭惡。

漠視事主意願滿足私慾

法官指被告事發時漠視事主意願，只為滿足私慾，雖沒使用過份武力，但暗示他手上有事主的口交片，令事主再與他見面及受到侵犯。法官又指，雖然在被告的電腦及手提電話找不到相關影片，但被告仍是逼使事主做不願意的事情，考慮到被告身體不適合判處勞教中心，終判囚10個月。

都出咗嚟 唔做埋其他野先

案情指，被告於前年7月透過社交媒體Instagram認識女事主X，及後相約她到其住處彩德邨一大廈後樓梯見面，二人談天說地期間，被告突然強吻X，X反抗但被告卻說：「你都出到嚟，唔做埋其他嘢先走？」被告抓著X不讓她離開，又對她上下其手，又拉高她的上衣，以下體磨擦她的腹部，再強迫X口交。被告事後更叫X刪去兩人之的對話紀錄。

約5個月後，被告向X暗示當日拍下影片，X遂到被告住處後樓梯再與他見面，這時又再度遭被告侵犯及強逼口交，X最終向社工告發事件。

案件編號：DCCC 778/2018