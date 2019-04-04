教學助理藉詞多番非禮5女生　承認學校工作易性興奮　囚31月

男教學助理涉多次在堂上非禮5名女學生，包括藉詞教導如何使用電鑽，雙臂環繞女生並用手腕壓胸。此外他又涉以下體壓向學生臀部，並疑拍打學生後背以至胸圍解開。教學助理今（4日）於區域法院承認8項猥褻侵犯罪，辯方求情指被告在學校工作易有性興奮，及不懂處理兩性關係，並承諾不再在教育機構工作，法官最後判以31個月監禁。

被告陳鷹豪在區域法院承認兩年內在校內非禮5女生。（資料圖片）

5名事主年僅12至13歲

被告陳鷹豪，36歲，被控於2016年11月至2018年2月期間，在九龍塘某中學的設計與科技課室，非禮女學生A、B、X、Y及Z，當中X、A和B兩度被非禮。案發時5名事主介乎12至13歲。

教用電鑽壓乳房

案情指，被告是教學助理，負責於設計及科技課堂提供協助。X上課時因不懂使用電鑽而請教被告，被告走到她身後，雙臂環繞她拿起電鑽。被告示範時雙手手腕壓向X的乳房，又以下體壓向其臀部，歷時約5分鐘。X相隔半年後於堂上請教如何使用電鋸，被告再以同樣方式非禮她。

事主Y就製作物品向被告詢問其中一項工序，被告謂她需要機器協助，隨即雙手放她兩邊腰間，將Y推向該機器位置，動作維持10至15秒。

路過靠近乘機擦臀

除了在解答學生問題時犯案，被告又於課室走動時非禮學生。某日，事主Z上課時背向被告，突然感到被告的左邊身靠向她背部，並用左腳擦過她的臀部及腿部約5秒。Z懷疑自己擋路，但轉身發現附近有足夠走動空間，被告毋須碰到她。

此外，被告更會用下體擦女學生臀部。事主A某兩日上課時，靠枱站著，突感到有東西擦過臀部。她轉身見到被告在身後，其中一次，她看到被告正在調整身體方向。

打女生背至胸圍扣解開

另一同樣兩遭非禮的事主B就指，製作木工時，被告走近並用手拍她一邊肩膊。然後，被告的手移向後背胸圍扣位置，連續拍打。B感到胸圍扣被解開，被告行開後，她請同學查看，確認胸圍被解。另一次，B遭被告拍打胸圍扣位置約1至2分鐘後，發胸圍被解開。

被捕後認兩年前已開始非禮

至2018年4月，X向校長投訴，案件轉交警方處理。被告警誡下稱自2016年暑假受聘於該學校，曾於2017年在堂上雙臀環繞X拿工具割木，一時衝動用下體壓臀約5秒。他又承認曾觸碰Y以推她向另一機器。

求情認「宅男」嗜愛模型車

辯方求情指，被告中五學歷，曾任銷售員及接待員，本性善良、樂於助人、勤奮工作。她透露被告曾交過3個女朋友，但每次拍拖時間不長。辯方又形容被告是「宅男」，喜愛模型車，模型車車店的東主及其他愛好者亦為他撰寫求情信。

受學校聘用易性興奮

辯方謂被告自知犯錯，但不理解自己有何問題，故向醫生求助。醫生指被告不懂處理兩性關係，精神沒異樣。辯方續指，被告沒有孌童僻，可能受學校聘用後才易有性興奮，被告知悉學校於他而言屬高危環境，今後會避免再到訪這類高危地方。被告撰信致學校及事主道歉，並表示不會再於教育機構任職，及會接受心理輔導。

官指解開事主胸圍造成侮辱

法官指被告身為教學助理，在堂上利用自己地位犯案，破壞學生信任。他續指案件橫跨數月，涉及多名事主，當中有人不止一次被非禮。另外，被告解開胸圍對事主造成侮辱，令事主難堪。他考慮被告重犯機會低，認罪反省並面對問題，最後判囚31個月。

案件編號：DCCC853/2018