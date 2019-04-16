【深水埗開槍案】中槍男被控藏攻擊性武器　涉為釣魚機檔負責人

深水埗街頭4日前發生槍撃案，持雙程證男子，事後到醫院求醫，並揭發事件疑涉金錢糾紛。當日中槍的內地男被指藏攻擊性武器被控，案件今（16日）在九龍城法院提堂，被告暫時毋須答辯，控方透露被告疑為釣魚機檔負責人，裁判官考慮被告自身安全為由，拒絕讓他保釋，並把案押後至下月7日再提訊。

被告羅智群上臂中槍送院，之後被控一項藏有攻擊性武器罪。（資料圖片）

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被告羅智群，33歲，被控一項管有攻擊性武器罪，被指於4月12日在深水埗長沙灣道241至249號桂祥大廈外管有60厘米長的鐵通，意圖作非法使用。中等身型的被告上庭前已做手術取出鐵碎，精神不俗。

有人疑曾拿出鐵通

控方庭上透露，被告持雙程證來港，是非法當釣魚機檔的負責人。被告於本月10至11日期間，與另一男子有錢財糾紛，該男子於12日在案發地點出現，被告涉與3人突現出現，有人疑拿出鐵通襲擊，該男子即掏出疑似手槍還擊。被告右上臂受傷。被告求醫時被捕，警誡下有人承認曾想伏擊他人，之後有將鐵通放在地鐵站出入口。

裁判官拒絕被告保釋

辯方稱被告是湖南人，已離婚，與父母及5歲兒子同住，曾經營食肆2至3年但告虧損，並想保釋。裁判官認為案情非常嚴重，及考慮到被告的自身安危，拒絕其保釋申請。

案件編號：KCCC1096/2019