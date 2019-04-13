【深水埗開槍・內情】賭釣魚機出千被教訓　「覆啅」開槍轟湖南幫

昨晚11時許發生的深水埗鬧市槍撃案中，據了解，正被警方追緝的槍手，有黑社會背景，他與33歲男傷者有「牙齒印」。據悉，事件中姓羅（33歲）傷者為深水埗一所樓上電子遊戲機中心的負責人。而現正被警方通緝的男槍手，早前曾到上述遊戲機中心玩「釣魚機」，期間被店方懷疑他「出千」詐賭，並與開設遊戲機中心的湖南幫派份子發生爭執，曾被湖南幫「教訓」。

至昨夜，有黑社會背景的本地男槍手，帶同同伙攜械前往上址遊戲機中心意圖「覆啅」尋仇，但當時並無相關人員在場。兩名黑漢離開上址後，於街頭與羅男狹路相逢，並向其施襲。兩名黑漢行兇後逃離現場，羅男右上臂中槍，其後自行前往明愛醫院求醫。

據了解，油尖旺一帶有不法份子租用多個唐樓單位，用於經營以「釣魚機」進行賭博活動的非法賭檔。營運模式主要為賭客可用現金換取積分存入儲值卡內，憑卡到釣魚機進行遊戲並嬴取積分後，再向店方將積分兌換回現金。近年，警方已搗破多個同類型非法釣魚機賭檔，最近一次約半個月前，警方同樣於深水埗一個單位內搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，其中一名男子涉嫌「管理賭博場所」被捕，其餘人士則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。