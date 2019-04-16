【黃心穎許志安】的士上影片遭公開　主角可申索情感傷害損失

藝人許志安與黃心穎在的士車廂內有親密舉動的影片曝光，被揭出軌醜聞。 個人資料私隱專員公署表示，的士屬半私人空間，若將片段用於收集資料目的以外的用途，或違反《私隱條例》，違法者一經定罪，最高可被判罰5萬元和監禁兩年。如當事人因此而蒙受損失，包括情感傷害，可根據《私隱條例》向相關的資料使用者申索，以彌補損失。 近兩年多以來，該署共收到16宗與的士攝錄相關的查詢。

片段曝光的同日晚上，許志安召開記者會道歉。（葉志明攝）

的士有攝錄 司機需貼告示

個人資料私隱專員公署表示，的士屬半私人空間，有別於其他公共交通工具，故的士車廂內所攝錄的影像必須遵守《個人資料（私隱）條例》規定及其六項資料保障原則。包括以合法和公平的方式收集個人資料，須以切實可行方式告知乘客，已啟動閉路電視的攝錄功能，如在車廂當眼位置張貼顯眼的告示提醒。

網上公開片段屬侵犯私隱

除非已得到乘客自願和明確同意，否則收集所得的資料只限用於收集時述明或相關目的（如作保安之用）。若有關資料用於其他用途，如於互聯網披露等，本質上已屬侵犯乘客個人資料私隱，有可能違反《私隱條例》下的資料收集及使用原則，私隱專員可發執行通知，指令資料使用者採取補救措施，以糾正及防止違規情況。若不遵守執行通知即屬犯罪，一經定罪最高可被判罰5萬元和監禁2年。如罪行持續，可處每日罰款1,000元。

近兩年共接獲16宗的士攝錄查詢

此外，若有人認為其個人資料私隱受侵犯而蒙受損失，包括情感傷害，可根據《私隱條例》向相關的資料使用者申索，以彌補損失。由2017年1月1日至今，公署曾接獲共16宗與的士攝錄相關的查詢。

公署稱，任何人士如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，而又能提供表面證據，可以向公署作出投訴，署方會按既定處理投訴政策就個案作出適當跟進，並嚴格遵從保密原則。