【黃心穎許志安】開完記招IG貼黑圖再道歉　安仔仍未能滅火

許志安與黃心穎今日（16日）爆出在車廂激吻事件，傍晚7時，許志安召開記招交代事件，他向公眾交代完事件之後，隨即又在IG貼黑幕相道歉，全文如下：

開完記者會之後，安仔隨即在IG再登道歉啟示。（IG圖片）

「這是一件不可能被原諒的錯事，我不敢奢求原諒，因為我也沒有辦法可以原諒我自己。我只可以深切反省，並以最誠懇的態度，去為所有因爲這次事件而受影響的人，去說一聲，我真的做錯了，難辭其咎，對不起！

我沒有任何藉口，犯下了如此嚴重的行為，令到我的家人、朋友及所有愛我的人徹底失望，我感到非常遺憾和歉咎。我亦願意承擔由這次事件所引起的一切後果和責任。

最後作為一個丈夫，我要向Sammi說對不起，這是一個徹頭徹尾的錯誤，我感到慚愧及痛心。請大家給予時間和空間我去學習怎樣去改過及重新去做一個人。」

安仔在記者會上聲淚俱下，直指自己「不知所謂」。（葉志明攝）

不過安仔即使再次道歉，仍未能為事件撲火，短短10分鐘，便有近600則留言，一面倒撻伐安仔的出軌行為，「明明知道牆壁撞了會痛會流血留疤、就是有些人還是要大大力撞然後撞了才說後悔自己迷失了自我」、「你真的令所有愛你的人好失望，但我們更希望你會重整自己，向自己向神反省，要承擔你所做的」。