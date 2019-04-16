【黃心穎許志安】運輸署擬推的士車廂裝Cam指引　禁錄音、須加密

藝人許志安及黃心穎疑似於士車廂內「偷食」的片段流出，引起全城哄動及熱烈討論，包括車廂內安裝車Cam涉及私隱問題。運輸署早於今年2月，就的士車廂自願安裝閉路電視系統，初擬香港適用指引，當中要求閉路電視系統不可開啟錄音功能、攝錄影像須以加密軟件保護，以及影像保存時間限制等，當局冀今年內落實相關指引。

運輸署的士服務質素委員會今年2月就的士車廂自願安裝閉路電視系統，初擬香港適用指引。（資料圖片）

為確保安裝車Cam能合乎法例要求，避免侵犯個人私隱。運輸署的士服務質素委員會於今年2月草擬香港的指引，當中提及閉路電視系統須合乎運輸署規定的技術規格，包括運作方法、聲音錄製功能及數據儲存等。

運輸署提及，的士車主在閉路電視系統運作時，須清楚告知的士乘客，他是身處被監察環境、閉路電視系統的攝錄裝置位置以及乘客不能要求停止閉路電視系統運作。

倡緊急情況下才可開啟錄音功能

同時，又要求閉路電視系統不可錄下乘客對話，因會嚴重侵犯私隱，故建議的士車主盡可能選擇沒有錄音功能的系統，倘設備具錄音功能，則要關掉。惟少數情況下，基於個人安全受到威脅，的士司機則可按下「緊急按鈕」進行錄音。

保存攝錄影像方面，運輸署建議相關影像須以加密軟件保護，防止資料外洩。而且所有連接到攝像機設備的安全數位記憶卡亦須被加密，數據只能通過安全網絡才可查看，而不能通過一般MP3或 MP4播放器播放。保存時間方面，則建議保存不少於7日及不多於28日。

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將諮詢私隱署、律政司意見

另外文件亦指，僅警方或其他法定執法機構以及運輸署，可向車主提出查看閉路電視系統資料要求，惟須以書面形式並披露要求資料的原因。

至於安裝了閉路電視系統的的士，則須在當眼位置向乘客展示，或以口頭提醒乘客閉路電視系統正在啟動。同時，的士車主的姓名及聯絡資料亦須一併載於標誌下方。

運輸署將就指引諮詢個人資料私隱專員公署、律政司及警方等意見，冀於今年內敲定指引文件，供的士業界參考。

的士服務質素委員會委員、公民黨立法會議員譚文豪認為，現時乘客在的士車廂內的私隱未能妥善受保障，而指引對乘客私隱保障過少，加上沒有法律約束力，故建議規定的士司機或車主不能擅取使用錄像片段，且影片編碼格式化，僅執法部門才能解碼，以保障乘客私隱。