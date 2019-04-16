【有片】的士業推「e的士」App　短程連call 6 次都無人應？

的士業界周二(16日)推出名為「e的士」召喚的士手機App，使用這App的乘客，除了可以就司機服務質素評分，部分的士更提供八達通「嘟卡」支付車資。《香港01》記者試用「e的士」叫車，了解其效率及服務質素如何，另外也會以Uber叫車，比較兩者有何差異?即點擊影片，看看比拚的結果。

記者嘗試用「e的士」叫短途車，由荃灣半山街到荃灣廣場，「e的士」預計車資是27元，可惜叫車5次都沒有司機接單，第6次決定轉換地點，到遠一點的悅來酒店，預計車資是44元，但同樣未能成功叫車，最後決定隨意在街上截的士。

之後嘗試用Uber，以同一路程叫車，不出10秒已有司機接單，很可能與司機不能預先得知目的地有關。雖然在短途叫車方面，Uber更勝一籌，惟Uber司機承認，的士司機比他們更「熟路」，很多「橫街窄巷」，的士司機都可輕鬆到達。

Uber司機承認，的士司機比他們更「熟路」，很多「橫街窄巷」，的士司機都可輕鬆到達。（王海圖攝）

為一試新App的士服務，記者決定將路程延長，由荃灣到美孚站，預計車資是68元，很快就有司機接單。司機直言今天是第一次用「e的士」，但認為很少人叫車，行家之間亦不算多人使用。而且他指出程式仍有問題：「我選擇了地區，它仍會顯示其他地區，明明在荃灣，它會顯示香港的（訂單）。」對於以八達通付款，他指業界只是剛剛宣佈，並未有任何通知；又稱雖然豁免首年手續費，但都應該不會選用，認為始終是收現金好。

司機直言今天是第一次用「e的士」，但認為很少人叫車，全日只有十來二十單叫車。（王海圖攝）

試用時發現用「e的士」叫車一點都不容易，先後叫車7次，最後要70元的車程才有司機接單，而且上車後才發現未必可用八達通付款。不過希望這個App的評分制度，可以增加大家遇到好司機的機會。