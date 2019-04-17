【審計報告】職訓局中、西廚課程收生兩極　國際廚藝學院嚴重超收

新一份審計報告今日出爐，職訓局轄下的主要教授西廚課程的國際廚藝學院被指超額收生。審計署指，在2016/17學年，學院的全日制高級文憑、全日制文憑及全日制證書課程出現超收情況，收生率分別是143%、107%及164%，而後兩者已連續兩年超收學生。 整體而言，署方指，學院22項全日制課程中，有超過一半、即12項的收生率高於100%，由106%至207%不等；6項兼讀制課程中，有3項的收生率由107%至120%不等。署方認為，超額收生可能影響教學質素。

國際廚藝學院位於港島薄扶林，自2014年起開始招生。（國際廚藝學院圖片）

審計報告亦分析職訓局轄下的酒店及旅遊學院，及教授中廚課程的中華廚藝學院。署方發現兩學院部分課程的收生率未達到100%的目標，在22項全日制課程中，有32%、即7項收生率低於指標，由0%至77%不等。在6項兼讀制課程中，有1項的收生率只有44%。

報告指，三所學院沒有為課程制訂目標及格率，但署方留意到在2016/17學年，部分課程的及格率低於8成，由72%至77%不等，並有下降趨勢。根據署方資料，中華廚藝學院的全日制證書課程及格率為三所院校課程中最低，只有72%。

署方認為，職訓局應盡量確保收生人數不要大幅超逾目標人數，如無法避免超額收生，應採取有效措施，減低超收對課程帶來的不良影響。職訓局指，學院會繼續採取措施，提升受人口變化和就業機會等多項因素影響的課程表現；另外，已採取措施，確保更有效調配現有資源。

課程中，學員會學到中菜的不同範疇。〈中華廚藝學院提供圖片〉

訓練酒店每月入住率最低僅約3成

報告指出，學院旗下的訓練酒店「T酒店」，在2013/14至2017/18財政年度的5年間，每月入住率由28.3%至81.5%不等，平均為54.9%。在該60個月中，有53個月的每月入住率低於70%。

署方指，根據學院的收益管理委員會會議，「T酒店」應維持每天有20至21個房間的入住水平，才能提供最適切的訓練活動。另外，「T酒店」的水療培訓中心使用率偏低，在2016至2018年間，每年使用中心的訪客人數，由356人至565人不等。署方指，雖然情況有改善，但在2018年，中心無訪客的日數百分比仍然偏高，達25%。署方認為，「T酒店」需採取措施以改善入住率及水療培訓中心使用率。

學院回應指，「T酒店」的目標是使入住率達到最佳，而不是最高水平。除市場因素外，酒店入院率的管理還受到學生能力、培訓需要和能力、收生人數、以及不同課程綜合學習體驗的持續時間等因素影響。