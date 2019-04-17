【審計報告】棄車佔領政府車位　少收340萬　最誇張個案霸足11年

香港私家車數量持續上升，泊位不足問題日趨尖銳。審計署今日（17日）發表審計報告分析停車場問題，當中批評政府管理多層停車場有不足，截至2018年底，在5個政府多層停車場中，有13輛牌照已過期的棄置車輛，一直霸佔泊位，其中有一電單車霸佔了約11年，事件拖到今年1月方移離停車場。審計署估算，因車輛長期佔用泊車位，合共導致政府至少少收340萬元泊車費。

有車輛停泊於林士街停車場多年。（資料圖片）

佔同一泊位逾30天 應視作棄車處理

審計報告指，近年政府多層停車場泊車位，在繁忙時段的使用率高企，政府理應將所有泊位開放予公眾使用，不過署方發現當中有泊位被棄置車輛長期佔用。

報告引述運輸署指，如某車輛沒有有效月票或季票，並留在同一泊車位超過30天，就會被視為棄置車輛，可根據《道路交通（私家路上泊車）規例》的規定加以上鎖、扣留和處置。被扣留車輛如在車主收到通知的25天內，仍然未被移走，就會成為政府財產。

有13輛長輛長期佔用政府5個多層停車場。（審計署文件截圖）

根據運輸署的記錄，截至2018年11月12日，在5個政府多層停車場中，有13輛牌照已過期，又或根本沒有任何車輛牌照的棄置車輛，當中包括9輛私家車和4輛電單車。

審計署12月實地視察時，發現全部13輛棄置車輛仍未移走，而當中10輛已被棄置1年或以上，最嚴重的一輛電單車，更霸佔了泊位約11年。運輸署2019年1月回應審計署時指，其中6輛已移走交予警務處處置，包括該霸佔了11年的電單車。運輸署又指，該13輛車輛而損失的泊車費（即由車輛進場當日計算，至車輛成為政府財產當日為止），實數約為21萬元。不過審計署估算，車輛成為政府財產後，仍長期佔用泊車位，截至2018年12月31日，已導致少收340萬元泊車費。

圖為荃灣政府停車場。（資料圖片）

審計署透露其中一個個案，當中指一輛車被發現於2015年3月6日起，就停泊於林士街停車場，承辦商一個月後向車主發通知書，提醒對方繳付泊車費。到2016年12月2日，承辦商向車主發第二份通知書，之後又在報章刊登通知。同年12月18日，承辦商向警務處表示，可將車輛移交處理；到2017年2月再次致函警務處，惟沒有記錄顯示之後曾進行移交工作。

到2018年11月，承辦商再致函警務處稱，可將車輛移交處置，而承辦商在之前亦再三向車主發通知書。到2019年1月17日，警務處終回覆指，可將車輛送到該處的扣留中心處理；同月22日審計署視察時，發現車輛已被移走。

警務處回覆審計署表示，《道路交通（私家路上泊車）規例》授權警務處處長處理停泊於限制泊車區的相關車輛，但非指定泊車處的車輛，又稱路上的車輛或其他障礙物只有在導致嚴重阻礙，或對其他道路使用者構成即時危險，才會被警務處移走；該處亦會視乎情況，包括扣留中心是否有空位，再考慮每項有關處置車輛的要求。

審計署表示，承辦商由送達首份通知書，到移走棄置車輛，需時45個月，認為運輸署有需要改善監察承辦商表現的工作，因該署未要求承辦商就棄置車輛而採取的跟進行動，作定期匯報。署方又建議，運輸署應研究移走棄置車輛的可行方法，包括釐清《道路交通（私家路上泊車）規例》的適用範圍，以盡快騰出多層停車場內被佔用的泊車位。

審計署發現部分高使用率的咪錶收費過低。（資料圖片）

審計署發現，政府多層停車場的月費均低於市價，位於堅尼地城的停車場更與市價相差34%；另外有部分咪錶車位每半小時更只收2元。

部分佔用率高的咪錶泊30分鐘只收2元

至於路旁咪錶泊車位，審計署發現全港有15個地區的泊車位使用率高於85%的目標；而當中9個地區按照低收費率 收費，即每30分鐘2元；而部分鄰近的的咪錶卻按不同的收費率收費。審計署建議，運輸署需要針對按低收費率收費的咪錶，檢討泊車費 。同時又建議應考慮就部分使用率高的咪錶泊車位，延長咪錶收費時段。

另外，審計署發現不少位於核心商業區的咪錶，如銅鑼灣的最長泊車時間與外圍地帶同為2小時，未有按照運輸署的規定。