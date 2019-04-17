【審計報告】政府停車場月費低市價三成　葵芳75車位曬太陽5年半

本港停車場泊位短缺，導致違泊問題嚴重。審計署今日（17日）發表報告，指出運輸署管理的多層停車場及路旁泊車位使用率長期高企。不過月費則均低於市價，位於堅尼地城的停車場更與市價相差34%；另外有部分咪錶車位每半小時更只收2元。 審計署又發現，葵芳停車場天台在2013年10月完成提升停車場保安水平的工程後封閉，自此天台的75個泊車位再沒有開放予公眾使用。審計署認為因應區內泊車需求高，認為封閉做法不理想。

政府停車場月費平均低於市價。(資料圖片)

截至2018年12月31日，運輸署管理11個政府多層停車場，合共提供5,547個泊車位；當中於去年當中10個停車場於每日繁忙時段內的平均使用率介乎 89%與95%之間，只有林士街及大會堂的停車場使用率低於90%。

的士泊政府停車場月費只$580

審計署發現，政府多層停車場的泊車月費平均介乎介乎1,800元與4,300元，為鄰近一帶公眾停車場最低。而整體而言，政府停車場的月費平均低於市價15%至34%。以堅尼地城停車場為例，月費為2,200元，與市價的3,327元相差34%。

另外，運輸署於1999年推出優惠計劃，以優惠價售賣泊車月票予的士，而每月僅為580元。審計署指有關的優惠並不常見，如房委會轄下停車場同樣會向的士和私家車收取相同的泊車月費。審計署建議運輸署日後檢討收費時，應考慮以上因素。

指要車主通宵排隊買月票落後

因應現時政府停車場月票以先到先得方式發售，而季票則以抽籤方式發售。審計署指出，於去年11月及今年1月在天后、 筲箕灣、香港仔和葵芳停車場，均發現有人通宵排隊。審計署認為，除了考慮把抽籤安排擴展至其他停車場，運輸署也應研究可否運用資訊科技，如網上申請等，以精簡申請手續。

政府多層停車場與鄰近停車場月費比較

政府多層停車場 政府停車場月費(元) 平均市價(元) 比市價低 油麻地 2,800 3,275 15% 天星碼頭 4,300 5,113 16% 大會堂 4,300 5,113 16% 林士街 3,950 4,767 17% 香港仔 1,800 2,355 24% 葵芳 2,000 2,593 23% 荃灣 2,000 2,925 32% 筲箕灣 2,000 2,682 25% 天后 2,800 3,671 24% 雙鳳街 1,900 2,647 28% 堅尼地城 2,200 3,327 34% 資料來源：審計署

審計署發現部分高使用率的咪錶收費過低。（資料圖片）

9個地區咪錶半小時只收2元

至於路旁咪錶泊車位，審計署發現全港有15個地區的泊車位使用率高於85%的目標；而當中9個地區按照低收費率收費，即每30分鐘2元；而部分鄰近的的咪錶卻按不同的收費率收費。審計署建議，運輸署需要針對按低收費率收費的咪錶，檢討泊車費 。同時又建議應考慮就部分使用率高的咪錶泊車位，延長咪錶收費時段。

另外，審計署發現不少位於核心商業區的咪錶，如銅鑼灣的最長泊車時間與外圍地帶同為2小時，未有按照運輸署的規定。

葵芳停車場天台銅片失竊加閘門

審計署今日發表的審計報告，當中提到樓高7層的葵芳停車場，共提供645個泊車位，其中75個位於天台。不過署方在2018年11月至今年1月到停車場視察時，發現7樓與天台之間的車路被封。根據運輸署記錄，天台由2013 年10月起封閉，自此該層75個泊車位再沒有開放予公眾使用。

審計署表示，根據運輸署的記錄，在2012年9月至2013年5月期間，葵芳停車場1樓、7樓和天台合共6度報稱發生銅片（即避雷針的導電片）失竊事件，為加強保安水平，運輸署實施了數項保安措施，包括在7樓和天台加裝9部閉路電視；在7樓斜道安裝2個設有閉合卸扣掛鎖的閘門。安裝工程於2013 年10月完成，不過沒有記錄顯示，為何天台沒有在安裝工程竣工後，重新開放予公眾使用。

葵芳政府停車場往天台的通道長期被封，以致天台75個車位5年半來被丟空。（Google街景圖）

對於葵芳停車場天台長期封閉，運輸署今年3月回覆審計署表示，天台地面不適合泊車，在與建築署聯繫後，維修工程已於2018年10月完竣，並計劃重開天台泊車位作臨時用途，即作為臨時汽車扣留中心，扣押涉及非法出租或取酬載客的車輛，及後會將之用作一般泊車用途。

建築署則表示，天台泊位的維修工程並沒有延誤，2018年4月該署接獲有關該項維修工程的要求，並立即安排於2018年5月作小型修葺工程。到2018年8月，工程大致完成，而瑕疵處理和餘下工程也於同年10月全部完成。建築署續稱，該項小型修葺工程包括小塊修補地面裝飾、為護牆重新髹油、重髹道路標記等，對停車場的開放不構成影響。

審計署認為，葵芳區的泊車位需求極高，天台泊車位長期封閉的情況並不理想，運輸署需要在切實可行的情況下，盡快有效運用天台的75個泊車位。