教科書新學年再加價2.7%　教育局：教科書價格升幅溫和

教育局今日公布，在「適用書目表」內的下學年課本價格整體較本學年升2.7%，與通脹率相若，認為近年課本價格升幅溫和，反映各項穩定課本價格的措施已見成效，家長的負擔得以減輕。

教育局總課程發展主任（課程資源）江紹卓在教育局網頁《局中人語》專欄中表示，當局自2014年起全面落實「課本、教材和學材分拆訂價」政策，已理順過往課本、教材和學材綑綁銷售的情況，使有意重用舊書的學生和家長能獨立購買所需學材，減省購書開支。

另外，局方指，已要求出版商在編印課本時，採用廉宜及合適的印刷方式，減低製作成本，同時減輕課本及書包重量，保障學童健康；提醒出版商避免昂貴的課本推廣活動，更不應將相關成本轉嫁在課本價格上，並嚴格執行課本「五年不改版」的規定，及鼓勵學校推行課本循環再用等，以減省家長的購書開支。



教育局強調，課本並不是促進學與教的唯一材料，教師可運用其專業知識，自行編訂或挑選其他免費而優質的學與教資源，以切合學生的能力和需要。

政府一直推行「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」，以協助有經濟需要的學生支付必需的書簿費用。局方指，在2018/19學年，受惠於兩個計劃的人數超過25萬，佔全港中、小學生人數約36%，津貼總額約11.5億元。