語文教科書刪陳勝吳廣起義課文　教材總主編：出於教學必要很正常

在內地，《史記》中涉及秦末陳勝吳廣起義的章節《陳涉世家》編入中學語文課本多年，部分段落更曾要求學生背誦。不過，日前就有網民發現，新版初中語文教科書中，這篇課文已經被刪除。 相關教材總主編今日（25日）透過傳媒回應事件。他表示，這是出於教學必要，是非常正常的現象，「沒什麼好解釋的。」

內地昔日語文課本中均有《陳涉世家》內容，但目前已被刪除。（網絡圖片）

據《紅星新聞》報道，內地「部編本」（按：由教育部組織編寫的教材）語文教材總主編溫儒敏表示，學術性的東西，網上很多人搞不清楚，刪除《陳涉世家》範文「沒什麼好解釋的」，又說這是非常正常的現象，沒有任何背景考慮。他又說，目前相關教材其實尚未正式出版。

發行該教科書的人民教育出版社的一名負責人則表示，該教材由教育部組織人員編寫，選文等編寫內容也是由教育部組織人員來完成的，針對網傳教材未收錄《陳涉世家》等篇目的消息，「我們也請示了教育部，說這個問題統一由教育部新聞辦來答覆。」

編入教科書已近60年

據知，《陳涉世家》是《史記》名篇，記述陳勝、吳廣等人「揭竿起義」反抗秦朝暴政的歷史。據稱，其編入內地初中語文教科書，最晚可以追溯到1960年，即這篇課文已陪伴內地學童接近60年，很多人對文中的名句「苟富貴，無相忘」、「燕雀安知鴻鵠之志」、「天下苦秦久矣」等，倒背如流。

除《陳涉世家》外，亦有網民發現，杜甫名作、反映官吏趁夜捉人揭露封建統治者殘暴的《石壕吏》、強調社會正義的《孟子》名篇《得道多助、失道寡助》等經典課文，也未收錄在新版語文教科書；而白居易名作《賣炭翁》、《孟子》的《富貴不能淫》則被重新編入。

（紅星新聞）