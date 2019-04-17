【醫院逼爆】逾七成內科病人為長者　多個專科長者求診比例創新高

公立醫院逼爆，醫生人手嚴重不足，病人在公立醫院排期至少要等上數月，甚至需要以年計算，其中一個主要原因，是本港人口老化。食物及衞生局局長今日（17日）回覆議員提問，根據醫管局數字顯示，公立醫院中有超過24萬內科病人為長者，佔該專科病人比例的68%。另外，普通科（急症及康復）、內科、外科及眼科等多個專科，其65歲或以上病人的人數比例，亦同樣創過去4個年度新高。

根據醫管局數字顯示，公立醫院的內科中，有達68%病人為65歲或以上病人。（資料圖片）

公立醫院長年逼爆，服務經常「排長龍」，今年年初流感肆虐，整體內科病床佔用率經常超過100%，有急症室最長等候時間甚至超過10小時，令不少病人卻步到公院求醫。此外，不少專科服務的新症輪候時間，更加是以「年」計，如骨科非緊急新症往往要輪候兩至三年。

食物及衞生局局長今日（17日）回覆議員提問，根據醫管局數字顯示，公立醫院的內科中，有達68%病人為65歲或以上病人，長者人數比例持續高企，經歷近4個年度亦未有回落跡象，維持在比例68%至69%，冠絕所有專科。

有高達54%眼科病人、51%外科病人、49%所有普通科（急症及康復）病人、以及47%骨科病人，同樣為65歲或以上的長者病人。（資料圖片）

除此以外，醫管局為長者病人提供服務的百分比，亦於普通科，以及多個專科中創下過去4個年度新高。其中有高達54%眼科病人、51%外科病人、49%所有普通科（急症及康復）病人、以及47%骨科病人，同樣為65歲或以上的長者病人，顯示公立醫院逼爆的問題，主要和人口老化有關。