【大灣區】人工大比併　深圳人工低但每年加薪一成升職快

特首林鄭月娥多番強調大灣區機遇處處，更指香港加深圳就是華爾街加矽谷，鼓勵港青北上發展，但大灣區薪酬待遇對港青是否吸引？ 《香港01》比較香港和深圳兩地多項數據，發現即使如資訊科技薪酬較高的工種，中港兩地薪酬仍有一定差距，而內地較高稅率也影響打工仔實際所得。 有人力資源顧問指，在考慮是否到大灣區發展時，最主要看行業，從事IT業、製造業等在大灣區有市場及政策配套，發展前景更好；雖然初入職人工通常比香港公司低，但勝在人工加幅高，且消費水平較低，「人民幣3、4千都可以住得OK，唔駛住劏房。」（ 除特別標註外，文中所有金額單位均為港元。）

↓ 港深青年收入比較 ↓

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矽谷和華爾街，所對應的就是資訊科技業以及金融業。究竟這兩個行業，在兩地的就業環境有何分別？

記者分別在本港求職網站JobsDB，以及內地求職網「前程無憂網深圳站」，分別搜尋軟件開發以及金融分析的兩工種空缺以作比較。

以軟件開發為例，香港求職網有2,880個空缺，深圳則有13,900個﹙統計日期為4月17日﹚，相差近4倍。不過，深圳的職級和薪酬十分參差，由最前線的微博「小編」到公司技術長都有，月薪介乎數千元人民幣至年薪過百萬不等。

以初級職位為例，當中不乏月薪上萬人民幣﹙港幣11,600元﹚的空缺，其中抖音母公司字節跳動，聘請一名一年經驗的Android工程師，月薪可高達2.5萬至4.5萬元人民幣。但另一方面，月薪少於6,000元人民幣﹙港幣7,000元﹚的職位也不少，主要是微博或網站「小編」。



若果想找一份金融分析師的工作，深圳或許不是最好選擇。深圳求職網站只有約100個金融分析師職位空缺，大多數月薪8,000元﹙港幣9,300元﹚左右，而香港求職網站上可搜尋到900多個空缺，大部份月薪3萬元起跳。

應屆生在港收入水平高

整體而言，兩地薪金差距甚大。官方數據顯示，2018年深圳月入中位數只有人民幣5,069元﹙港幣5,900元﹚；而2018年本港僱員的中位數就有17,500元。



值得一提的是，深圳不同行業之間的「貧富懸殊」甚為嚴重，部份行業的月入中位數低至人民幣4,000元左右﹙港幣4,700元﹚。只有少數行業如IT行業，月入中位數過萬﹙港幣1.16萬元﹚。

深圳：生活成本低但稅率高

《香港01》早前透過網上問卷，訪問十多名剛畢業於本港大學的內地生，了解他們畢業後的的去向和就業情況。當中發現從事互聯網及資訊科技行業的畢業生，無論在香港還是深圳，一般月薪都可達1.5萬至2萬元，更有留港發展的畢業生月薪逾3萬元。

不過，無論是香港還是深圳，打工仔均需面對百物騰貴，扣除基本開支後所餘無幾的難題。

有留港受訪者月入約2.3萬元，但每月支出亦高達1.8萬元，當中有7,000元用於住屋，相當於月入的三成。

深圳方面，其中一名在當地工作的受訪者，月入1.5萬人民幣﹙港幣1.8萬元﹚，但每月支出高達1.1元萬人民幣﹙港幣1.3萬元﹚，即月入逾七成。

內地：每月繳交佔人工20%的社保費



內地高稅率與香港低稅率比較，亦會令不少有意回內地發展人士卻步。內地公司更會在出糧前，先替員工扣除稅項及社會保險費。假設一名內地人月薪1.5萬元人民幣﹙1.75萬元﹚，每月需繳交約佔人工20%的社保費及工積金，即約3,300元人民幣﹙3,900元﹚；然後在扣除社保、公積金公費用及免征額的餘下薪金，繳交10%稅率的個人所得稅。兩者共佔收入25%，真正到手的人工只有約1.1萬元人民幣﹙1.3萬元﹚，只約月入的四分之三。

即使內地早前宣佈將「港人港稅」優惠政策擴大至整個大灣區，為內地工作港人補貼中港兩地稅務差額，惟政策只適用於高端人才及緊缺人才，對兩者亦未有明確定義。

人力資源顧問：兩邊儲錢或差不多

到底港青到大灣區抑或留港發展較好？安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指出，如非香港公司專門聘請到內地的管理培訓生﹙Management Trainee﹚，香港的新大學畢業生到內地工作，待遇跟當地人相若，入職薪酬約6,000至9,000元不等。她續指，內地雖然人工較低，但每月生活費也較低，「兩邊每月儲到的錢或者差不多。」值得留意的是，內地加薪速度較快，一般每年可加7%至8%，而香港每年人工增幅僅3%至4%，長遠可追上香港水平。

周認為，在考慮是否到大灣區發展時，最主要看所從事的行業。她舉例，若有意從事資訊科技業及製造業，可考慮北上發展，「例如你想做機械人，起碼週邊有配套工廠，可以打模。」如果想從事金融業，就應先在制度更成熟的香港工作累積經驗，再到內地市場發展。不過，她特別提醒，內地稅率高，若在大灣區以外城市工作，沒有「港人港稅」優惠，隨時「賺少好多」。