【大灣區】港青嘆港冇科研北上追夢　內地創業最好有人脈？

大灣區概念面世前，已有不少人到深圳發展。港大工程系畢業的Terence早於5年前已到深圳發展；他並非早着先機，只是香港科研出路太窄。而90後餐飲老闆Kelvin，在深圳創業剛滿半年，深感內地和香港的制度大有不同。究竟到大灣區發展的前是否真的如此好？且看兩名港青一一道來。

[Case 1] 科研出路窄 港大生北上：香港只有軟件研發

80後香港人Terence是名自動化工程師，畢業時有感香港電子工程業出路不多，為了能從事自己一直喜歡的研發工作，5年前決定到深圳工作。

一小時生活圈？每日來回要3小時



每天清晨6時半，Terence準時從錦上路的家出發，接着乘搭小巴及東鐵至羅湖，過關後坐的士到位於龍崗的工廠，抵達時已是8時多。這是他每天通勤路程，一程1個多小時，來回約3個多小時。



是甚麼驅使他願意每天舟車勞頓，花逾三小時上班？Terence解釋，自小喜歡科研，「很享受設計工具給大眾使用的感覺」，大學選科早就選定港大電子及通訊工程系，甚至進修至碩士畢業，惟香港沒有他心儀的硬件研發工作。及後他順利進入硬件公司工作，而公司要求他在深圳工作，人工不比香港低，所以機緣巧合下就到了深圳。

80後香港人Terence是名自動化工程師，畢業時有感香港電子工程業出路不多，為了能從事自己一直喜歡的研發工作，5年前決定到深圳工作。﹙譚威權攝﹚

科技有好多種 不只是軟件

他認為，香港問題在於租金太貴，窒礙科研發展，「香港要玩高科技，都只可以玩軟件開發、做Apps，所以政府每次提起支持科技發展，來來去去都只講軟件。」他強調，「科技有好多種」，又謂若要做科研，在香港以外發展前景更好。

香港畢業生有想法 多受重用

5年間，Terence已經由工程師連升兩級至助理首席技術官。他指，內地老闆普遍認為香港畢業生更具國際視野及想法，現時公司核心成員，大部份都曾在香港讀書。

實際上，公司有為Terence提供宿舍，不過由於太太Tireney懷孕，他每天6點左右放工後，花個多小時趕回家陪伴。如果沒遇上塞車，一般晚上8點前能夠抵家。Tireney也感到Terence兩邊跑頗為辛勞，但自己是護士，因為內地護理業收入不高，暫不考慮到內地發展及生活。

太太Tireney也感到Terence兩邊跑頗為辛勞。﹙譚威權攝﹚

[Case 2] 90後連鎖餐廳老闆 內地有人脈可減少「摸門釘」

90後Kelvin則在深圳創業剛滿大半年。他兩年前在澳門創辦連鎖餐飲品牌，為了進軍內地市場，在深圳擁有相關人脈的他，去年暑假到當地籌備內地第一家分店。



回想創業初期，內地和香港的制度截然不同，會感到「水土不服」，尤其是他從事餐飲業，要申請許多牌照、餐廳設計又有不少消防規例要遵循，一開始不熟悉環境，要多花功夫了解。幸而自己是粵港澳大灣區青年總會的成員，可以尋求會內前輩的幫忙，也因為舉辦交流活動，認識到當地政府人員，得到對方講解流程以及相應部門，減少「摸門釘」的情況。

90後餐飲品牌創辦人Kelvin，為進軍內地市場，去年暑假到當地籌備內地第一家分店。﹙譚威權攝﹚

學做人處事 仍以香港為基地



儘管現時工作重心在深圳，但Kelvin指，香港仍是他的基地。他跟姊姊和朋友在港合資開設IT公司，並選擇將技術方面的業務留在香港，因香港人更會靈活變通。

Kelvin在深圳創業剛滿大半年。﹙譚威權攝﹚

他又指，初步扎根會選擇香港，有助開闊眼界，學習做人處事，但因內地在人口、企業、機會方面更具優勢，長遠發展會選內地。