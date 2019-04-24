【大灣區】 內地市場大但競爭激烈　港漂畢業後回流更着數？

以往內地生在港畢業後，留港通常被視為有更好發展，但近年越來越多人選擇回流，尤其是資訊科技畢業生，不少人到深圳等大灣區城市發展。 有人指兩地IT人工水平接近，但內地生活水平更低；有女性IT從業員指香港職場對女性較友善，慶幸自己可以在港發展；也有留港內地生認為，雖然內地市場大，但競爭很激烈，「想分一杯羹都幾難。」 究竟留港或回流，會如何影響他們的前景和「錢」景？（除特別標註外，文中所有金額單位均為港元。）

深圳IT業人工與香港相近 但生活開支少一半

來自陝西的Steve在港大修讀計算機科學碩士課程後，並未選擇留下，而是到深圳工作。他表示，自己很喜歡香港，但一心希望從事技術研發，無奈香港不具備所需的氣氛和條件，認為深圳更有發展的空間，「香港的IT公司為控制成本，會把項目的核心和研發部分外判給內地公司……香港好像只有金融業。」



他現時在內地一間大型科技公司負責後台系統開發，收入和留港發展的同學相若，但支出則是留港同學的一半。以人民幣計算，他每月開支只約5,000元（港幣約5,800元）；當中住屋佔2,500元（港幣2,900元），飲食約1,000元﹙港幣1,200元﹚，交通費約400元﹙港幣470元﹚。

內地職場對女性不友善

而Steve的廣西同學Linne則選擇留港，在一家初創公司任職演算法工程師。她認為，香港收入較高，加班較少、壓力亦較少，但長遠發展空間有限，「香港實在沒有如BAT﹙百度、阿里巴巴、騰訊﹚這樣大規模的科技公司。」

她續指，香港對電子支付等新技術接受程度不高，令她不太看好前景。不過，香港職場對女性較友善，作為女性IT從業員，她慶幸自己可以在港發展，而內地公司很少會重用女性。

留港生活的她，現時每月開支約1萬元，當中包括租金4,000元、伙食費約4,000元，以及交通費約300元等，支出不少，但每月也可有一定的儲蓄。

相同職位 深圳薪酬少一半

同樣選擇留港工作的廣東內地生Alvin（化名）認為，雖然內地市場大，但競爭很激烈，「想分一杯羹都幾難。」他又指，一般印象都認為香港公司經常加班，實際上內地科技公司、商業公司加班情況亦很常見。

Alvin現於本地一間金融機構的資訊科技部門工作，月入約3萬元，而在深圳任職相同職位的同班同學，扣稅前人工只有約1.5萬元人民幣（港幣1,75萬元）。他指，內地稅率高（註：以月入1.5萬元人民幣計，扣除社保費用及起征點，稅率約為10%），並且每月要繳交佔月薪近兩成的社保費用，該名同學每月到手薪金「連我一半都冇﹙註：港幣約1.3萬元﹚。」