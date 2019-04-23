「美麗傳承」成父親勵己楷模　郭浩泉冀愛駒贏冠軍一哩賽創兩紀錄

競駿綠茵場上爭分奪秒，向來都緊張刺激。香港馬王、全球最佳一哩馬「美麗傳承」的馬主、莎莎國際控股主席兼行政總裁郭少明的幼子郭浩泉，卻認為跑馬是一件溫情的事。 他表示，當父子倆談起馬，總是興致勃勃，更常常一起到馬場及馬房探望愛駒。從父親擁有「締造美麗」、與母合養「美麗大師」、再到現時自己豢養的馬王「美麗傳承」，郭浩泉表示，養馬帶給自己和家人許多樂趣。 不過，在郭少明眼中，小兒子只是初出茅廬，尚需磨練。他借「美麗傳承」直到5歲才發揮出短程賽潛力的例子，鼓勵兒子不要擔心自己無經驗，儘管去嘗試。由馬場到生意場，從比賽的輸贏到人生的得失，父子二人無話不說。 郭浩泉形容父親是個有智慧的人，亦給了他很多空間尋求自己的事業。郭浩泉說，無論是做人還是做事，父親永遠是他的標杆。

「美麗傳承」的馬王之路幾經波折，因體型較大，父子二人最初希望牠可以贏下打吡賽等長途賽的頭馬；直到「美麗傳承」5歲時，練馬師的一句建議改變了賽駒的命運，「這或者是一匹適合短途的好馬」。原本只是試試，沒想到轉攻短途賽的「美麗傳承」表現出色，一年中愈戰愈勇，上季榮膺香港馬王與最佳一哩王。

「美麗傳承」在本馬季的成績更上一層樓，在浪琴表世界馬匹排名中，高居首位，為港爭光，本月28日代表香港出戰富衛保險冠軍一哩賽。

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因賽馬與父多了許多話題

雖然從小受到父親耳濡目染，郭浩泉一開始對賽馬並沒有什麼興趣，直到和母親合養的「美麗大師」拿下國際一級賽香港一哩錦標冠軍時，才開始慢慢對跑馬有了熱情。

他表示，因為跑馬和父親有了更多的話題，二人經常一起去馬場探馬，一去就是2、3個小時，「探馬時乜都傾，如果唔係因為同爸爸一齊，我都未必咁鍾意馬。」

事實上，郭浩泉對馬敏感，有時探馬回來會腫到雙眼睜不開，但是提起愛駒，言語間還是充滿寵溺，「佢(『美麗傳承』)而家好百厭，成日覺得自己好威水，但跑起比賽，好有鬥心，總是比你驚喜。」如今「美麗傳承」也是一家人的熱議話題，聚餐時更會反復播放賽馬的片段觀賞。

今年26歲的郭浩泉是全球一哩王「美麗傳承」的馬主。（袁澍攝）

起名「美麗傳承」 冀可傳承事業、生意

從白手起家，到打造化妝品王國，馳騁商界多年的郭少明，對「美麗傳承」波折的命運頗有感悟。他告誡兒子，做任何事不要擔心自己沒有經驗，要相信自己，多去嘗試。

這番話或有所指，在海外負笈回港，郭浩泉選擇發展個人事業，經營一間西裝舖。他表示，母親郭羅桂珍曾對此頗有微言，但父親則一直給予自己許多空間和支持。

對此，郭少明回答：「佢得26歲，有排磨練，好似馬一樣，『美麗傳承』一直到6歲先跑出成績，一樣啦！」

從父親擁有「締造美麗」、與母親合養「美麗大師」，郭浩泉對賽馬的興趣越來與濃厚。母親為郭浩泉的愛駒命名為「美麗傳承」，正正是希望兒子可以傳承家庭、生意和事業。

郭浩泉回憶自己12、3歲時，父親的馬「締造美麗」贏下國際賽香港一哩錦標冠軍，他因為不願意穿西裝出席而錯過了捧盃的儀式，當時他很後悔，「我要幾時先能贏得返呢？」他笑言，自己當時既不喜歡西裝，也不喜歡賽馬，沒想到現在卻開起了西裝店舖，還成了全球一哩王的馬主，更是多年來最年輕的馬王馬主。

父子二人因為賽馬有了許多話題，二人時常一起入馬房探馬，一去就是2、3個小時。（受訪者提供）

父親是我的標杆 形容富二代壓力是一世

除了西裝店生意外，郭浩泉還在投資股票、基金和地產，父親亦會給他不少意見。郭浩泉講起父親總是滿臉憧憬與崇拜，形容他是自己的標杆，「好好的一個人，不單單是跑馬，他做事好叻，對其他人也很好。值得我學習。」

被問及富二代承受的壓力大，還是做馬王馬主壓力更大，郭浩泉脫口而出，「富二代壓力更大，因為贏馬一時，富二代係一世的。」

「美麗傳承」目前國際評分為127分。（受訪者提供）

「美麗傳承」目前的國際評分為127分，在今個賽季已經連贏7場，若是再贏取富衛保險冠軍一哩賽，牠將超過香港前馬王「爆冷」（總獎金83,197,500港元），成為本港歷來贏得最多獎金的賽駒，以及以一季8捷創下單季勝出最多頭馬紀錄，相信蟬聯今屆馬王的機會將大大提高。

4月28日的富衛保險冠軍賽馬日在沙田馬場舉行，當日將上演的三項國際一級賽，除1600米富衛保險冠軍一哩賽外，另外兩場包括2000米富衛保險女皇盃及1200米主席短途獎。