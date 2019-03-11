華人騎師梁家俊夥「妙算達人」戰打吡　永不放棄精神冀再創高峰

「四歲功名，一生一次！」今屆香港打吡大賽令不少馬迷期待，不只是因參賽四歲馬一生中只有一次角逐機會，而且亦是更有土生土長香港騎師梁家俊出戰，他將繼續和上月在香港經典盃中以92倍賠率爆大冷勝出的馬匹「妙算達人」拍住上，競逐這場獎金高達1800萬港元的賽事。 梁家俊（Derek）在2017年12月策騎「美麗傳承」勝出香港一哩錦標，贏取從騎首個國際一級賽，可謂其策騎事業的高峰，可惜及後他失去「美麗傳承」帥權，踏入今季後成績未如上季，如今難得再有一次爭逐最高殊榮機會，他將以「永不放棄」精神迎戰。

香港打吡大賽亦一向被視為香港馬壇最重要的本地大賽、以及對賽駒來說，也是一生一次的至高榮譽。（盧翊銘攝）

限定只有4歲馬可以參加的香港打吡大賽，對於「妙算達人」一生只有一次機會，對於香港土生土長的騎師梁家俊來說，也是夢寐以求的事情——若他順利摘下錦標，將成為自1986年鄭仲謀之後，再一次有華人勝出這項經典大賽。

羅富全與梁家俊認識多年，他認為梁家俊是「華人騎師數一數二」。（盧翊銘）

後備馬補上 92倍爆大冷勝出

2月17日在沙田馬場舉行的香港經典盃，可謂令人記憶猶新，若不是有賽駒退出，沒人料到只是後備馬的「妙算達人」能夠拔得頭籌。訓練該駒的練馬師羅富全透露，當時知道有機會，立刻找到了他心中「華人騎師數一數二」的梁家俊來策騎。

羅富全沒有選錯，「妙算達人」以92倍爆大冷姿態勝出，梁家俊更成為首位稱霸此賽的華人騎師。羅富全形容，梁家俊「好硬淨、騎功紮實」，並表示「不算爆冷，因為好有實力！」

一路上起起伏伏，梁家俊經歷過歧視、低潮、墮馬事故，他說「唔好失去信心，唔好放棄。」（盧翊銘攝）

在外國受訓曾受欺凌 跌馬鞭、墮馬住院 「不能失去信心」

入行時間雖早，但梁家俊馳騁綠茵場經歷，可謂經過不少起伏。2004年，16歲的梁家俊被馬會錄取，便開始了專業騎師的生涯。及後他被派往新西蘭受訓，作為唯一的華人，他表示當年常常受到歧視，「經常被人欺負」，比本地人多洗馬、執馬糞、換水，「工作量要比人多咗一倍」。但他形容，自己「好捱得」，清晰知道自己訓練一兩年之後，便會回香港參賽，故此不太在意。

梁家俊在2008年回港成為見習騎師。除了華人騎師不受重視之外，他更憶述最初的兩年是他的低潮期，曾在一季中跌馬鞭6次，被罰款停賽，頭馬數字大跌4成。

此外，他早前還曾發生過墮馬事故，在病床上休息了整整兩個月。不過，他並沒有氣餒，更請來私人教練指導自己鍛煉體能，並且加操練習馬鞭，慢慢找回了自己的狀態，也得到了不少馬主的信任。他表示：「要有清晰的目標，要放膽去實踐。路上一定有難關，但不要放棄。」

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317打吡大賽人馬冀再創佳績

由於策騎時需要造磅，不可讓賽駒負重太多，騎師對體重的控制非常嚴格。身高1.7米的梁家俊，體重一直保持在115磅左右。他多年來都控制飲食，極少吃澱粉類食品，零食、汽水更是從不沾口，「騎師就像運動員一樣，要有很高的紀律。」

梁家俊一周只休息一日，其中兩日出賽，兩日接受體能訓練，另外兩日分別用來踢足球和跑步，「不會為了某一場比賽而特別準備什麼，要日日狀態好好先得。」

羅富全透露，目前「妙算達人」狀態良好；而緊密的訓練也令梁家俊對首次香港打吡大賽亦有信心。他亦感謝這次馬主願意選擇他策騎「妙算達人」參賽，「希望各個環節都唔好出錯，取得好成績！」

華人騎師雖然多年未曾勝出打吡大賽，但正如「妙算達人」亦一直被馬迷低估，在四歲系列第一關香港經典一哩賽同樣以大冷門身份獲得亞軍，香港經典盃又以大冷姿態奪標，而在3月17日於沙田馬場舉行的四歲系列第三關香港打吡大賽中，誰敢說「妙算達人」和梁家俊不能再創奇蹟呢？