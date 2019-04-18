【引入海外醫生】框架太寬鬆？蔣麗芸：尊重醫管局、醫委會眼光

醫務委員會早前否決四個放寬海外專科醫生實習方案，惹來坊間熱烈討論。民建聯及民主黨早前稱將於立法會提出私人草案，皆主張放寬海外醫生來港安排。 提出草案的民建聯立法會議員蔣麗芸今（18日）再解釋，聘請醫生的把關工作在於醫院管理局及醫委會，且聘請多少海外醫生都是由醫管局決定，又強調「唔好唔尊重醫管局同醫委會眼光同知識水平。」

蔣麗芸稱希望在現時的情況下盡量放寬框架，令醫管局在更寬鬆的情況下聘請醫生。（資料圖片/羅君豪攝）

民建聯早前提出草案建議，海外醫生若獲醫管局聘用，並獲醫委會批予有限度註冊，在醫管局工作不少於5年，僱主證明其工作表現令人滿意，可正式註冊為醫生，省去考執業試的一環。

提出建議的民建聯立法會議員蔣麗芸今（18日）接受電台電話訪問時表示，現時本港的專科醫生人手短缺，放寬考執業試的要求可以吸引到更多專科醫生來港執業。被問到會否影響醫療質素，她表示把關工作在於醫管局及醫委會，亦相信資歷絕對合乎本地培訓資格。

蔣麗芸又指，希望在現時的情況下盡量放寬框架，令醫管局在更寬鬆的情況下聘請醫生。被質疑到框架會否過於寬鬆，她稱聘請多少海外醫生都是由醫管局決定，又強調「唔好唔尊重醫管局同醫委會眼光同知識水平。」

蔣麗芸其後又稱自己有深入研究過問題，亦有與不同團體見面了解運作。惟醫管局方面，她就僅稱有見過面，但未有提及草案內容。