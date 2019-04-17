【引入海外醫生】麥列菲菲：贊成放寬引入門檻　惟遠水難救近火

本港醫療人手不足，社會熱議是否應放寬引入海外醫生的門檻，包括民建聯今提出有限度註冊醫生在公立醫院服務一段時間後可「免試」正式執業的私人條例草案。 醫務委員會前主席麥列菲菲今（17日）指，海外專科醫生只佔很少數量，直言即使放寬門檻，亦屬「遠水不能救近火」，「唔好為咁少數目嘅嘢，而做咁大動作。」

麥列菲菲認為，海外專科醫生只佔很少數量，直言即使放寬門檻，亦屬「遠水不能救近火」。（鄭翠碧攝）

醫委會前主席兼現任委員麥列菲菲今出席醫委會聆訊後，回應近來有關海外醫生的風波，她承認本港醫生數目不足，贊成放寬引入海外醫生，惟認為海外專科醫生只佔很少數量，招聘亦需時，屬「遠水不能救近火」，「請到嚟，其實今年都應該有400多人（本地醫科生）畢業，都應幫到人手，唔好為咁少數目嘅嘢，而做咁大動作。」她並指，現時公立醫院最缺乏的非專科醫生，聘請海外專科醫生不能具針對性地解決問題。

承認考試礙來港執業意欲 但可保醫生質素

麥列菲菲承認，考執業試令海外醫生對來港執業卻步，「如果畢業了5、6年，很多嘢不記得，如人體學、生物科學，好難會合格，係記唔到。」

不過，她又認為目前考試仍是最簡單確保醫生質素的方法，而且全球多個國家都有規定來自海外的醫生需考試，包括英美，「唔係因為唔夠就開大個門，都要確保質素，（否則）最終受害是市民。」她指出，如需免試，必定要有確保醫生質素的方法。她舉例指，要求醫生在公營機構做一定時間，期間監察其工作情況是方法之一，惟在現時並不可行，「因為醫生無咁多時間睇住，而家人手唔夠，要一班醫生看住佢、教埋佢、評估佢？邊有咁多時間！」

對「新加坡制」有保留

對於仿效新加坡設立認可院校名單是否可行，麥列菲菲認為，如設立名單，不應根據院校的世界排名而訂，而是審視該院校的課程、考試制度是否與本港相同，「佢嘅curriculum 、臨床經驗係咪同本港一樣。」她認為，目前解決人手不足問題的較可行方法，是增加本港醫科生學額、醫管局提供更多培訓名額。