商戶批新田購物城宣傳推廣「走數」　反追數十萬豁免租金斥不公道

新田購物城自去年初試業，人流至今冷清，曾實施免租超過一年。以助商戶經營。不過，大部份購物城商戶上月中收到營辦商律師信，指由於商戶未有履行合約每日營業，要求追討已豁免的租金，數目高達40多萬。 有商戶在民主黨議員林卓廷陪同下召開記者會，斥購物城管理不善，未兌現人流、推廣活動承諾，現時追收租金做法不公，呼籲有意進場的商戶小心考慮。

新田購物城自去年初試業，人流至今冷清，曾實施免租超過一年。（資料圖片）

在新田購物城經營服裝鋪的陳先生形容自己是「開荒牛」，自去年2月試業後進場，惟開舖三個月均「日日蝕」，為止蝕改為每星期開舖兩至三日。他指，上月中收到營辦商律司信，指由於他未有按合約，「佔用及使用」舖位，故要他在14日限期前交回九個月已豁免租金、即40多萬元。

雖然期限已過，營辦商亦暫未採取法律行動，但陳先生批評對方做法不公，購物城開業至今，人流承諾未兌現、至今未安裝街燈照明、推廣活動如冬季「飄雪活動」均「走數」，令不少商戶經營出現困難。

數名新田購物城商戶在林卓廷陪同下召開記者會，批評營辦商營運不善，反追討豁免租金，做法不公。（胡家欣攝）

協助商戶的民主黨立法會議員林卓廷則指，購物城營辦商未有履行對商戶承諾，做好推廣及交通配套，令商戶難以繼續經營，現時更「僭建」條款，要求追討豁免租金，做法不合理，「只係想迫佢哋走。」林卓廷又指，若商戶被追討欠款，民主黨將提供法律支援，但直言商戶不欲糾纏法律訴訟，但求止蝕離場。