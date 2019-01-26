土瓜灣逼爆　內地團轉戰新田購物城　旅客快閃午膳：無機會購物

內地旅行團逼爆土瓜灣及紅磡區等地區，對當地居民構成影響。多間接待內地旅行團的本港旅行社由今日（26日）起，安排旅行團到新田購物城午膳，以分流市區的旅客，及冀為新田購物城帶來人流。 於早上11時多，現場有約30名旅客於新田購物城午膳。有來自廣州的旅客稱，於購物城內的午膳時間只有45分鐘，而候餐時間已佔逾20分鐘，坦言連食飯時間都不夠，遑論於購物城內購物。更有另一名旅客稱城內店舖不多，反問記者：「這裡還沒正式開業的嗎？」 有零售店舖稱早上未見有旅客經過，甚至一度以為旅行團未到達，促旅行社加長旅客逗留時間。

於早上11時多，新田購物城內有約六間餐廳營業，現場有近30名旅客午膳，當中不少人「食飯盒」，飯菜均以即棄膠盒盛載。根據現場旅客所指，旅行團會先派發飯券，再憑券到餐廳選擇指定的飯餐。如想選擇飯餐以外的食物，則須額外付費。

來自廣州的吳小姐正在進食日式牛肉飯，並吃得甚為急促。她解釋稱，旅行團僅安排45分鐘的停留時間，惟候餐時間已佔逾20分鐘，連吃飯時間都不足夠，根本難以遊覽購物城。首次來港的她坦言感到失望，「跟想像中的不太一樣。」她認為購物城內欠缺本地特色小食，加上食物種類少，「如果下次還是這樣就不再來了！」

同樣來自廣州的周氏夫婦則選擇了韓國菜，周太太同樣稱食物選擇較少，未能如願食到香港地道小食。惟因味道清淡，較符合他們的口味。當問及有否借機遊覽購物城時，周先生稱現場店舖甚少，反問記者：「這裡還沒正式開業的嗎？」

廣州旅客朱先生，曾於20年前到港旅遊，今次與父母同行再訪香港，希望能觀看到港珠澳大橋。他稱，旅行團一直聲稱會於市區內食「圍餐」，惟於今早才獲通知更改行程，將到購物城內午膳。他坦言感失望，認為旅行社應提早通知，「圍餐有多啲嘢食㗎嘛。」旅行團於約中午12時離開購物城，其後會到黃大仙、淺水灣及金紫荊廣場繼續行程。

旅客快閃午膳即離開，服裝店店員稱無見過旅客經過。（張嘉敏攝）

昨日才通知旅行團到場 「連買餸都唔夠時間」

於購物城內開設餐廳的阿亨稱，於一個月前接獲通知，要求他們提供團餐的餐牌；惟於昨日（25日）下午才獲悉會於今日起接待旅行團，「連買餸都唔夠時間。」他稱以往周六全日營業額約500元，而今日只有一團到訪，營業額約300元，已超過以往的一半。不過，他稱租約將於今年底屆滿，以現時收入而言只僅夠回本，須視乎長遠安排再決定會否繼續經營。

他續稱，上星期有車會於購物城內舉行車展，當日營業額達3,000元，為開業以來最高。他建議購物城多舉辦大型展覽，以吸引更多本地客到訪。

新田購物城今日中午所見，依然門可羅雀。（張嘉敏攝）

旅客吃完飯即離開 店員：冇見過

不過，有零售店舖則稱未有受惠於新安排，於連鎖服裝店舖工作的陳先生稱，從新聞中獲悉今日有旅行團到訪，初時以為團友尚未到達，當記者告知旅行團已離開後，他感到錯愕，並稱早上並未見有任何旅客經過。他認為長遠而言安排旅行團到訪為好事，但須考慮加長逗留時間。

於銷售酒類飲品店舖工作的張小姐同樣稱，早上並未見任何旅客。她指購物城僅通知商户會安排旅行團到場午膳，但無交代逗留時間及到達時間等。她認為應讓旅客逗留更長時間，「以前啲學生團、親子團都會留個幾鐘」；她認為應增設告示牌讓旅客知道店舖位置。

近年不少內地旅行團到土瓜灣及紅磡區等午膳，令當區人流暴增，並旅遊巴霸佔泊位等問題，影響區內交通。相反，開業一年多的新田購物城則甚為冷清，店舖十室九空。由今日起多間接待內地旅行團的本港旅行社，安排旅行團先到新田購物城午膳，後再到市區繼續行程。業界預計每日可招待200人，而農曆年初七起，新田購物城將有新餐廳開業，估計增至招待1500人。