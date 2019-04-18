休班警涉港鐵摸女生臀　事主當場擒住兼大叫　被告：非禮就摸胸啦

中年休班警長去年在港鐵荔景站涉嫌非禮16歲女生，他否認一項猥褻侵犯罪，案件今（18日）於西九龍法院開審。事主供稱當場查問被告時，對方不斷重覆趕時間欲離現場，又謂：「如果我真係非禮你，我就摸你個胸啦。」她感羞辱及憤怒，認為他是合理化其行為以作抵賴。

被告趙魯光(右)被控在地鐵月台非禮 16歲女生。（呂樂謙攝）

現停職的被告趙魯光，55歲，被控於去年11月16日在荔景站2號月台近電梯位置非禮16歲女事主X。

感覺被摸臀1至2秒

事主供稱，當日約7時50分在荔景站轉線往葵芳上學，行上月台中間的電梯前，感到左臀部中間被摸1至2秒，範圍約半手掌大。她隨即轉身捉住被告並問他作了什麼，被告答：「唔好意思呀小姐，我唔小心。我趕時間，可唔可以畀我走？」

被告曾一度想衝上車

事主直指是非禮行為，被告繼續稱趕時間，又謂：「如果我真係非禮你，我就摸你個胸啦。」她感羞辱及憤怒，認為他是合理化其行為作抵賴，並指此前不肯定被告是否故意，但聽到這句愈覺得他有意為之。有男乘客聽到事主叫「非禮」，即走近詢問，事主不禁哭泣。期間有前往中環的列車到站，被告一度衝上車，但被該男乘客拉回，其後港鐵職員應召到場。

若觸碰者是女性也會追究

事主受辯方盤問，同意當時有眾多乘客急步行，她沒留意到被告何時走到其身後。被問是否因「摸胸」一句而反感，事主補充被告衝上車的舉動亦是反感原因。辯方續問，若被告沒說那句或沒衝車，會否覺得他只是在匆忙中碰到她。事主同意，但指也會同樣叫非禮以弄清楚事件，並表示如發現觸碰者是同性也會追究。

官裁表證成立

據控辯雙方同意的案情，被告加入警隊逾30年，居於荔景紀律部隊宿舍，他警誡下說：「成件事都係意外，我冇非禮個女仔。」被告稱當時正前往位於太子的警察體育遊樂會接受訓練，匆忙趕車間不小心撞到事主書包。

辯方開庭之初呈上38封由被告的同僚及朋友撰寫的書信，以證被告品格良好，辯方又申請撰寫人列席旁聽，但遭控方反對。

裁判官宣告表證成立，聆訊下午續。

案件編號：WKCC5804/2018