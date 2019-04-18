警長涉摸女生臀部案　被告稱當差34年從未遲到　被指非禮庭上落淚

警署警長被指港鐵站摸16歲女生臀部案續審，警長下午出庭自辯，並稱當日早上因趕著出席訓練，根本沒留意事主，卻被事主直指非禮，他稱一生從未犯法，當差34年更未曾遲到，不想臨退休前破壞完美守時紀錄，故向事主簡單解釋便想離開。他作供時提及身為警員卻被指非禮時更一度落淚。

被告趙魯光(黑西裝)辯稱可能趕上車箱時碰到事主。(林樂兒攝)

38同僚證品格良好

現停職的被告趙魯光，55歲，被控於去年11月16日在荔景站2號月台近電梯位置非禮女事主X。

辯方呈上38封書信由被告的同僚及朋友撰寫的書信，以證被告品格良好。他指不會傳召他們作供，眾人獲裁判官批准列席旁聽。

對妻子的愛矢志不渝

被告稱與妻子自中一相識，兩人恩愛，育有兩女。他解釋26歲長女的全名中有「渝」字，是因妻子認為他想要兒子，故他為女兒取「渝」字，以示對妻子的愛矢志不渝。他要求兩女守時，並以身作則，在34年警隊生涯中也從沒遲到。

閱報後趕上車或碰到事主

被告謂，由2009年開始駐灣仔交通總部任後勤支援崗位，現正享退休前的長假期。他供稱，當時正前往太子接受必須出席的警察訓練，等車期間坐下閱報，列車駛至時一邊走向車門，一邊整理手提包。被告解釋沒注意到身後斜向急步行前的事主，並指電光火石間，事主稍為越過自己，他的右手擺動時意外碰到她。他又稱多次重看慢鏡才明瞭事件如何發生，指事主可能至今也不解為何會被摸到。

若知已報警必留下助查

他形容當刻感到尷尬難受，是人生中首次被指違法，落淚指他由執法者變疑犯。他又表示一直準時，為下屬作榜樣，不想臨退休才留下遲到記錄。被告稱努力向事主解釋不小心觸碰，及真誠相信對方接受道歉，才會衝上車意圖離開。他續說，如知道有人報警，必然會留下協助調查，否則會成了通緝犯，道：「身為執法者唔可以咁樣。」

被告又透露妻子因此案瘦了廿多磅，他為此抱歉，而他自己也瘦了十磅。

聆訊本月30日再續。

案件編號：WKCC5804/2018