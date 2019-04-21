【公院十年計劃】政府將推展洪水橋建新醫院　料可提供1500張病床

公營醫療的人手及資源問題備受社會關注，食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）撰寫網誌，講述政府的兩個十年醫院計劃詳情。網誌提及，醫管局最近已完成直至2036年，住院、日間醫療護理和外展服務需求的最新推算。政府將就第一個十年計劃的4個重建項目，向立法會財務委員會申請撥款，而第二個十年醫院計劃預料開支達2,700億元，其中新界西聯網的洪水橋新發展區，已預留用地作興建新醫院之用，預料可提供1,500張病床。

靈實醫院擴建實況（食物及衞生局局長網誌圖片）

陳肇始在網誌中講述兩個十年建院計劃的詳情，第一個十年建院計劃獲預留2,000億元撥款，包括建啟德急症醫院及重建部份現有醫院，料可額外提供逾5,000張病床及逾90個手術室，當中逾半項目工程已經展開；政府將於本財政年度，就計劃下四項工程向立法會財務委員會申請撥款，包括葵涌醫院重建工程、威爾斯親王醫院重建、北區醫院擴建計劃和瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃。

第二個十年建院計劃將提供9千張病床

而第二個十年建院計劃則預留2,700億元撥款，將可額外提供9,000張病床。陳肇始指，新增的醫療設施，大致上足以應付直至2036年的醫療服務需求。

屯門醫院手術室大樓擴建草圖（食物及衞生局局長網誌圖片）

九龍西料增1,800張病床 眾聯網之冠

第二個十年建院計劃中，以九龍西聯網可新增的病床數量最多，達到1,800張，計劃將重建瑪嘉烈醫院、明愛醫院、擴建北大嶼山醫院及仁濟醫院；而新界東聯網，亦將透過重建威爾斯親王醫院及大埔那打素醫院，擬增1,600張病床。

將重建屯門醫院 於洪水橋建新院

當局又指，因應新界西聯網的人口增長不斷增加，將重建屯門醫院，陳肇始透露，政府會推展在洪水橋新發展區興建新醫院的工作，以應付屯門和元朗區持續增加的醫療需求，洪水橋新發展區已預留用地作興建新醫院之用，預料可提供1,500張病床。此外，政府會探討擴建天水圍醫院的可行性，以及擴建博愛醫院，可望提供額外1,100張病床。