山頂纜車明日起維修　暫停服務2至3個月　新巴15C號線亦將暫停

逾百年歷史的山頂纜車，將於明日（23日）起維修，暫停運作2至3個月。 山頂纜車停駛期間，新巴會開辦特別路線X15號線，往來金鐘站（西）巴士總站及山頂公共運輸總站，沿線不設中途站，全程車費為12.4元。而原有往來中環天星碼頭，及花園道山頂纜車站的新巴第15C號線，將會在山頂纜車停駛期間暫停服務。

纜車公司早前向中西區區議會提交文件，指計劃添置全新纜車，每程載客量由現時120人增至210人，有望可縮短候車時間。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥於去年10月發表的《施政報告》，當中提及山頂纜車有限公司獲政府批出第二個為期十年的經營權，至2035年，並會投資逾6.5億元改善現有設施，提升其旅遊及消閒設施的吸引力。

纜車公司早前向中西區區議會提交文件，指計劃添置全新纜車，每程載客量由現時120人增至210人，有望可縮短候車時間。而新車廂亦要配合全新動力及拖曳系統和纜索、鋪設新路軌、加固路軌地基及橋樑結構，及延長現有纜車交匯處；加上全面翻新山頂總站及擴建花園道總站，屆時車站等候空間將可容納1300名乘客，故此有必要暫停服務。

纜車公司將全面翻新山頂總站及擴建花園道總站，屆時車站等候空間將可容納1300名乘客。（資料圖片）

4月23 日起開辦X15特別號線來往金鐘

現時乘客可使用新巴15號及15B號線前往山頂，在山頂纜車暫停服務期間，新巴由明日（23日）起亦會開辦特別路線X15號線往來近金鐘站B出口的金鐘站（西）巴士總站，及山頂公共運輸總站，沿線不設中途站，全程車費為12.4元。由金鐘（西）開出的班次服務時間為每日上午7時至晚上11時30分；由山頂開出的服務時間為每日上午8時至午夜12時。

而往來中環（天星碼頭）及花園道山頂纜車站的新巴15C號線，明日（23日）起，在山頂纜車停駛期間暫停服務。運輸署預計山頂纜車停駛期間，尤其周末及假日，山頂道、馬己仙峽道及司徒拔道一帶的交通會顯著擠塞。警方將視乎當時情況而實施臨時交通安排和人流管理措施。

運輸署呼籲駕駛人士如非必要，請避免駕車前往受影響的地區。如遇交通擠塞，駕車人士及乘客請保持忍讓。市民如需前往受影響地區，請預早計劃行程及預留較多的交通時間及盡量使用公共交通工具，並留意傳媒廣播的最新交通消息。