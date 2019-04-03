山頂纜車本月23日起維修　暫停服務2至3個月

逾百年歷史的山頂纜車，將於本月23日起維修，暫停運作2至3個月。 纜車公司向中西區區議會提交文件，指計劃添置全新纜車，每程載客量由現時120人增至210人，料可縮短候車時間。而新車廂亦要配合全新動力及拖曳系統和纜索、鋪設新路軌、加固路軌地基及橋樑結構，及延長現有纜車交匯處；加上全面翻新山頂總站及擴建花園道總站，有必要暫停服務，為此對乘客深感抱歉。

山頂纜車公司指，每年接載逾600萬人次，由於去年行政會議通過批出新經營權及發展計劃，當時已承諾耗資6.84億推展新計劃，故將分兩階段停駛，首階段將於本月23日起暫停服務，為期2至3個月，預計整項計劃於2021年初完成。

計劃包括添置全新纜車，每程載客量由現時120人增至210人，料可縮短候車時間。而新車廂亦要配合全新動力及拖曳系統和纜索、鋪設新路軌、加固路軌地基及橋樑結構，及延長現有纜車交匯處，亦需將花園道總站商店往上山方向遷移。纜車公司亦計劃全面翻新山頂總站及擴建花園道總站，候車空間將可容納1,300名乘客，並設有娛樂設施。

首階段纜車暫停服務時，可乘搭下列公共交通工具到山頂：

1. 新巴增設特別路線第X15號：金鐘(西)巴士總站(近港鐵金鐘站B出口)往返山頂

2. 新巴路線第15號：中環碼頭 / 交易廣場往返山頂

3. 新巴路線第15B號(只限周日及公眾假期)：灣仔會展新翼往返山頂

4. 港島專線小巴1號：中環香港站公共運輸交匯處往返山頂