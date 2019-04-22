基因測試驗兒童天賦？收費最貴逾8萬　民主黨批成效涉誇大失實

有機構看中不少家長望子成龍的心態，推出聲稱可以基因測試驗子女天賦的服務，民主黨近月以神秘顧客身份放蛇，查訪市面9間提供兒童天賦基因檢測的公司，最貴一個服務的測試費逾8萬元。 但天價測試背後，不少宣傳資料內容誇張偏頗，更有機構聲稱準確度高達99.9%，且報告根據成疑，亦有名醫擔任代言人，或違醫生專業守則 。民主黨質疑，部分公司已違反商品説明條例，要求衞生署嚴正規管，保障家長及兒童權益。

民主黨消費者權益政策副發言人袁海文表示，多間提供有關測試的公司均聲稱，只需從兒童口腔或血液抽取基因樣本，經基因圖譜排序，即可分析兒童天賦及性格，家長則可獲得以星星多寡表達的報告，從而選取相應培育方法。不少機構均表明測試是專業科研成果，測試價由4000元至81640元不等，更有機構甚至指初生嬰兒已可接受測試。

民主黨袁海文及其團隊今年3月期間，曾以神秘顧客身份光顧相關公司。（盧翊銘攝）

有機構聲稱名醫莫樹錦也曾接受測試

袁海文及其團隊今年3月期間，以神秘顧客身份光顧一間聲稱可提供兒童基因測試的體檢公司，職員提及機構代言人是治癌名醫莫樹錦，更聲稱莫亦有親身進行檢測，結果顯示他適合當醫生及表演者。團隊其後翻查另一公司官網，亦發現多條由莫樹錦簡介的宣傳片段；袁海文及其團隊，其後亦致電另外8間公司，大部分稱檢測由認可化驗所進行，聲稱準確度達99.9%，但部分未能回答何以保障客戶私隱。

民主黨公布某公司的基因測試服務宣傳單張及基因測試結果。（盧翊銘攝）

袁引述外國醫學界的學術研究指，海外不少學者均質疑天賦基因測試的準確度及成效，亦有研究指有關測試涉兒童權利等道德問題，父母或錯誤為子女作人生決定。袁續指，有關機構誇大測試功效，消費者易被誤導，他又質疑有名醫協助推銷，涉違專業守則，將向其擔任教授的中大及醫委會投訴。他又認為，現時基因測試欠規管，促衛生署正視。