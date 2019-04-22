【斯里蘭卡連環爆炸】港府發紅色外遊警示　旅保三大細節要注意

斯里蘭卡發生連環炸彈襲擊案，造成逾二百人死亡。本港保安局今日（22日）下午宣布，對斯里蘭卡發出紅色外遊警示，提醒計劃前赴當地的市民應調整行程，如非必要，避免前赴，例如前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開人群聚集的地方。 有保險業界人士提醒，若保安局發出旅警，行程受影響，旅遊保險的賠償額會按警示級別有分別，要留意有無延伸保障等細節。雖然目前市面多了涵蓋「恐佈活動」範疇的旅保，但事件性質是由當地官方確定是否歸類為恐襲，市民在當地活動時亦須跟足當局安全指引，如遵守宵禁令等，否則會影響索賠。

政府發言人表示，保安局會密切留意當地的局勢，如有需要，會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁布當地最新情況。身在斯里蘭卡的港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」二十四小時求助熱線 （852）1868或與中國駐斯里蘭卡大使館聯絡（領事保護協助電話：（94）11-2676033）。

市民前往外地時，可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記聯絡方法及行程，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。

發旅警前所購保單才有效 注意有無「伸延保障」

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，若保安局發出旅遊警示，行程因而受影響，旅遊保險的賠償額會按不同級別警示而有分別，在旅警發出前所購買保單都是有效，惟發出旅警後才購買的保單不承包有關賠償。他提醒，最好就在買機票時就即刻購買旅保，由於每間保險公司做法不同，投保人須注意有關條款，特別是有無自動伸延保障，即被迫滯留當地，可否延長保單受保日期。

注意「不保事項」及非自願性滯留安排

鑒於近年不少地區發生恐襲，目前市面越來越多旅遊保險涵蓋「恐怖活動」範疇，保費隨地區而定，按不同公司做法不同，要留意保單內容細節，包括相關的醫療、緊急支援、非自願性滯留的安排等，以及通常條款會有「不保事項」，當中會列明什麼類型事故不受保，如涉化學武器、毒氣攻擊等，及有較高危地區是不受保，通常都是保安局發出黑色及紅色旅警的國家及地區，如不應前赴的敘利亞等。

涉恐襲要跟足當地安全指引

他指，事件性質要由事發當地官方確定為恐襲、有無組織宣布承認等，是承保指標之一。市民亦一定要跟足當地安全指引活動，如已實施宵禁則不應違禁外出，保單會列明涉違法、故意、蓄意行為，會影響受保。

保安局的外遊警示目前覆蓋88個較多港人到訪的海外國家或地區，警示分三種程度，據保安局網頁，目前向21個國家或地區發出黃色警示，即要留意局勢、提高警惕，包括港人熱門外遊國家英國、泰國、尼泊爾、馬來西亞、德國、法國等，涉及槍擊案、示威、暴力衝突等。埃及、黎巴嫩、巴基斯坦、土耳其 (東南部省份)列入紅色警示，要調整行程、如非必要避免前赴，斯里蘭卡現亦列入紅色警示。而唯一一個黑色警示是向陷入內戰的敘利亞發出，即不應前赴。

據資料，保安局評估風險時，會檢視是否針對旅客、程度及持續性，亦會按食物及衞生局建議的警戒級別，就有嚴重傳染病問題的國家及地區發旅警。據了解，是否發出旅警，會視乎有無港人受傷及求助之外，主要考慮的是有關風險性質及規模，包括是否只是偶發、持續，當地是否進入緊急狀態等。