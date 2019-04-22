【斯里蘭卡連環爆炸】警方拘捕24名疑犯　宵禁結束

斯里蘭卡周日（21日）發生連環爆炸、傷亡慘重，官員表示死亡人數增至290人，另有約500人受傷。警方早前指已拘捕13名疑犯，全部是當地人。警方發言人之後發聲明表示，被捕人數已翻倍至24人。

斯里蘭卡在周日（21日）復活節發生連環爆炸、該國8個地點在昨日早上及下午先後受到炸彈襲擊，至少290人死亡，500人受傷，多國領袖譴責襲擊。襲擊造成超過30名外國人死亡，當中包括兩名中國人遇難。

斯里蘭卡政府宣布全國宵禁，至學校亦周一至周二（22至23日）停課。現在宵禁已經結束，公共汽車和火車運作恢復正常。當局目前已拘捕24人，暫時未有組織承認責任，亦未知施襲者是否與外國有聯繫。

當地周日（21日）深夜收到舉報，指在首都北部的班達拉奈克國際機場 （Bandaranaike International Airport）附近一條道路，發現一個由1.8米長的聚氯乙烯（PVC）管組成的土製炸彈，空軍隨即封鎖現場，並在該處引爆這個簡易爆炸裝置。

今日俄羅斯（RT）報道，機場保安目前仍然緊張，當局要求乘客在航班起飛前至少4小時抵達機場，大批乘客滯留。

Airforce ask passengers to arrive at the airport 4 hours prior to departure. They are requested not to arrive earlier! #lka #srilanka #colombo pic.twitter.com/eFDKyMwA0d — Rj Saksi™ (@saksivarnan) 2019年4月21日

（綜合報道）