【同性婚姻】首宗同性結合案下月審　宗教團體等求加入訴訟被拒

女同志指本港未有適合同性戀者的婚姻或契結機制，早前提出司法覆核，案件已排期於下月28日在高院聆訊，料聆訊兩天。然而多個宗教團體及關注婚姻制度的組織，無論讚成與否，紛紛要求加入訴訟，望能在正審時於庭上發言。法官今（23日）一併聽取各方的申請，但覺得法庭已有足夠資料，拒絕多方加入訴訟的申請。

多個支持同性婚姻的團體到法庭要求加入訴訟。（李慧娜攝）

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本案申請人以MK作為代號，答辯人為政府。今天有多個團體要求加入訴訟，包括反對同性婚姻的團體：天主教香港教區、性傾向條例家長關注組、明光社；亦有支持同性婚姻的團體，包括：九龍佑寧堂、基恩之家、香港基督徒學會及性神學會；及跨性別資源中心主席梁詠恩要求加入。

法庭無權處理道德宗教等議題

法官下午拒絕所有申請人加入訴訟的申請，法官認為，申請人及政府已給予法庭足夠的背景資料，而法庭沒權處理各欲加入訴訟的團體提出有關社會、道德、宗教的議題，法庭只可就法律議題作出裁決，且批准加入訴訟或會引來更多團體作出申請。就梁的情況而言，因她在變性前沒結婚，不存在因變性而令其婚姻無效的情況，終撤銷各團體及人士加入訴訟的申請。

天主教教區欲發言以防止歧視

其中天主教香港教區的代表律師指出，《婚姻條例》第40條提到，基督教婚禮或相等的世俗婚禮，意指婚禮經舉行正式儀式，獲法律承認，是一男一女自願終身結合，不容他人介入，教區指政府沒有專家去詮釋「基督教婚禮」，而教會亦望透過加入訴訟解釋婚姻的定義，以保障傳統婚姻、家庭及宗教自由，亦以防出現歧視，因教會並不替同性伴侶證婚。

明光社指仍有人持保守立場

性傾向條例家長關注組及明光社持相類似的意見，明光社直指本港尚有大部分人士對同性婚姻持較保守立場。

跨性別人士代表梁詠恩稱現行政策或要令跨性別人士還原本來性別。（李慧娜攝）

「彩虹之約」教會欲加入討論

不過，支持同性婚姻、同為同志友善教會行動「彩虹之約」的教會團體亦同場申請加入訴訟，當中包括九龍佑寧堂、基恩之家、香港基督徒學會及性神學會，他們表表示自己也屬歷史悠久的教會團體，案件涉及宗教自由，故亦想加入訴訟。

跨性別人士亦受影響

另外，跨性別資源中心主席梁詠恩亦委派律師要求加入訴訟，其代表律師表示，梁於2009年進行手術由男性變為女性，但基於終審法院2013年就W案件的裁決，若梁欲與女性伴侶結婚，就必須變回男性，她在婚姻與性別之間只能擇其一，案件對她有重大影響。

案件編號：HCAL1077/2018