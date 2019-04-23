7000萬六合彩頭獎攪珠　38日內售2頭獎彩票　今年最旺投注站曝光

上周六(20日)1.1億元六合彩攪珠僅得0.5注中頭獎，逾5600萬元多寶撥入周四(25日)晚上9時半舉行的攪珠，頭獎倘10元一注獨中，幸運兒可捧走7000萬元，是六合彩頭獎最高派彩第八位。巨獎當前，很多市民都會特地選擇最「旺」的投注站，以求增添中獎機會。 翻查馬會資料，原來今年出現了一個「超級」旺門投注站，在短短38日內竟然已先後售出兩張頭獎彩票，這間投注站便是最近重返十大旺門投注站行列的上水石湖墟投注站。

石湖墟投注站今年「梅開二度」，首兩個月已售出至少2張頭獎彩票。（羅君豪攝）

超越大埔廣場 晉升十大第九位

根據馬會「十大幸運投注處」資料，在1994年至2019年2月21日期間，售出頭獎彩票最多的仍是中環士丹利街投注站，達47張；其次為屯門市廣場投注站，有42張。觀塘廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道及上環干諾道西的投注站，各售出37張頭獎彩票。

值得留意的是，上水石湖墟投注站在今年之前「十大不入」，因曾經有超過4年時間未嘗售出頭獎彩票，因而被擯出十大行列。

不過，這個投注站踏入今年運勢大逆轉，先在1月13日售出單式電腦的頭獎彩票，派彩為16,750,570元，成功壓倒大埔廣福道投注站，重返十大行之列；繼而再在2月19日再售出另一張屬單式自選的5期六合彩彩票，為幸運兒帶來9,456,870元的派彩，而石湖墟投注站亦以累積售出32張頭獎彩票，超越大埔廣場投注站的31張頭獎彩票，升至十大旺門投注站第九位。

據了解，今年至今暫時未有其他投注站，能夠出現售出兩張頭獎彩票的「梅開二度」佳績。

士丹利街今年未「發市」

除了石湖墟投注站外，屯門市廣場、尖沙咀漢口道及上環干諾道西等其餘3個十大旺門投注站，亦已於今年內「開齋」；至於累積售出頭獎彩票最多的中環士丹利街投注站，今年仍未「發市」。