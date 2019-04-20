一億元六合彩今晚攪珠　市民盼發達做業主：中了照返工貢獻社會

1億元六合彩頭獎今日(20日)晚上9時半攪珠，不少冀發橫財夢的市民冒雨到投注站投注。其中過去中頭獎次數最多的中環士丹利街投注站，中午12時許，陸續有市民前來購買彩票。居於九龍的陳小姐專程前來沾沾運氣，實行以20元「電腦飛」刀仔鋸大樹博取一億獎金，笑言「要中唔洗多，一張已經夠。」多名受訪市民一致表示，若成功中頭獎，首選是置業安居及去旅行，更認同「香港買到樓同中六合彩一樣咁難」。

不少市民湧到投注站買六合彩。(羅君豪攝)

香港賽馬會估計，若10元一注獨中頭獎，幸運兒可捧走1億元彩金，是歷來六合彩頭獎最高派彩紀錄。截止投注時間為今晚9時15分，截至下午4時，投注額已逾1.48億元。

專程由九龍前來中環買一張電腦彩票的陳小姐笑說：「要中唔洗多，一張已經夠。」(鄧穎韜攝) 市民：「買樓跟中六合彩一樣難」 下午本港落下滂沱大雨，但仍無阻冀發橫財夢的市民到中環士丹利街的「幸運投注站」投注。居於九龍的陳小姐得悉該投注站為「旺門投注站」，專程「走多幾步」前來購買一張電腦彩票，笑説，「要中唔洗多，一張已經夠。」陳又指香港樓價極高「買樓跟中六合彩一樣難。」當幻想到一旦中獎，會在九龍區先購買兩個單位，「五、六百呎已心足，夠啦，再買多一間收租⋯」。

+ 4 + 3 + 2

如果成功中獎，陸先生笑言「唔會辭職唔做嘢，要貢獻社會嘛！」（鄧穎韜攝） 市民：中了頭獎也會繼續返工 白小姐與男友陸先生一共購買三張彩票，陸先生笑言「日日都諗中咗獎會做乜。」作為一個香港打工仔，他説一旦中頭獎仍會繼續工作，不會辭職，「唔會辭職唔做嘢，要貢獻社會嘛！唔會只為錢咁簡單。」白小姐則説，當中頭獎便會即時購機票到歐洲旅行，又會買樓做業主，以及盡孝道「打本」予家人、父母做生意。

另一市民唐先生購得六合彩後，即時拿起彩票於投注站門外拍照，同時為4位同事購買彩票的他説：「要同同事交代在幸運票站買嘅票」。沒太大把握中獎的他坦白只為「湊熱鬧」，指「邊有咁易(中)，怕自己希望愈大失望愈大」，但言談間卻坦言「中咗再諗買樓。」成功做業主，果然是不少香港人的夢想。