南生圍濕地修復區申建9幢低密度住宅　包括3個別墅單位

有業主日前向城規會提出申請，將一幅位於南生圍的棕地及濕地修復區，申請興建屋宇及作水產養殖研究及教學用途。住宅將會以低密度發展9幢樓宇，其中包括12個雙層單位及3個別墅單位。 至於東南面則會作濕地修復計劃，當中包括水產養殖中心，以支援香港大專教學機構的水產養殖研究及教學活動。

有業主日前向城規會提出申請，將南生圍一幅土地作住宅及水產養殖研究及教學用途。 （Googlemap衛星圖）

據申請所示，地盤位於文苑村及露天貨倉之間，佔地約1.08萬平方米，當中有4,301平方米屬於濕地復修地帶，佔地盤面積約40%。

地皮現為「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」，以及丁類住宅用途。翻查資料，申請的地盤內大部份屬於「其他指定用途」，只有一小攝屬於住宅用途。就衛星圖所示，部份土地已變成棕地。

將發展低密度住宅 包括3個別墅

申請人指出，西北面將發展低密度住宅，包括9幢屋宇，其中有12個雙層單位及3個別墅單位。住用的總樓面面積達4,225.96平方米，另申請放寬地積比率及建築物高度，分別為0.4倍及不超過11.2米。

一部份作濕地修復計劃

至於地盤的東南面，則會作濕地修復計劃，當中包括水產養殖中心，以支援香港大專機構的水產養殖研究及教學活動，推展本地魚類養殖行業的水產傳染病控制技術及知識。

申請人指出，濕地緩衝區可為區內提供適當的住宅或康樂發展，修復已喪失的魚塘等，又稱申請可促使現存露天貯物及港口後勤用途遷離。

申請人為富谷有限公司，註冊董事為陳建業、陳偉業和文桂喜。資料顯示，公司於2008年亦曾向城規會申請在上址興建21幢3層高住宅，惟未能闖關成功。