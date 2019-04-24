【復仇者聯盟】大戲院多滿座　今晚想看又未買戲票　可以怎辦？　

全球期待的Marvel大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）今日（24日）上映，可能不少影迷早已買好戲票準備入場，看看各位超級英雄結局如何。但如果事前沒有買票，下班後忽然心血來潮，想「臨急抱佛腳」買票，還可買到嗎？ 翻查網上資料，相信由於此電影受歡迎，各間戲院的場次都非常多，所以未至於「一飛難求」。截至今日下午5時，在收工後的黃金時段（晚上7時至10時），各戲院或多或少都有一些空位剩下，但一般都是「單丁位」，或是需要「岳」高頭觀看的前兩排座位。 不過想看得舒服一點，仍有兩個方法：一是不怕夜，看凌晨0時放映的午夜場，二是可「向東走」，如Cinema City柴灣今晚場次仍有較多位。

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戲院職員：只剩頭兩行位置

《香港01》記者今日到九龍塘又一成戲院MCL Festival Grand Cinema觀察，職員透露，今日仍可購票的《復仇者聯盟4：終局之戰》場次只剩下頭兩行位置，部分場次更已經全數售罄。下午所見，現場即時購票的並人不多，有部分人士在自助購票機中查閱今日場次後，發現只剩下零零落落的位置，失望而去。

馮小姐在櫃台購入兩張5月1日的戲票，笑指一早預計買不到首日上映的戲票，所以也沒有一窩蜂網上搶票。相隔一星期才入場，不擔心被「劇透」？她瀟灑地說：「劇透咗都無辨法！」她說更不會退出通訊群組、不用社交平台來避免。

今次片長長達3小時，官方的看戲指南建議一眾戲迷要去定廁所。馮小姐說，入戲院前預先去廁所，她反問記者電影是否沒有「廁所位」，揚言「咁我諗要睇之前兩個鐘開始唔飲水」，以免錯過任何一幕戲。

放工時間的下午6時15分場次，以及飯後時間的9時半場次，座位早已全部售出。（麥凱茵攝）

有市民想購買即日的戲票，惟發現只剩螢幕前的兩行而失望離去。（麥凱茵攝）

2D場次供應較緊張 即使有票亦可能要「岳」高頭

截至今日（24日）下午5時，翻查電影資訊網站Wmoov，今晚7時至10時的《復仇者聯盟》場次，2D至少有94場、3D至少有84場。其中，2D場次的整體戲票供應較為緊張，有部分熱門的地點，或是小型的戲院，例如中環娛樂行英皇戲院晚上7時、7時20分及8時20分的2D場次，都已早早滿座。

亦有不少這段時間的2D場次，只剩下「極少」票，按進去一看究竟，大部分仍有空位的場次，只剩一些較前排的座位，可能影響觀眾的電影體驗。後排的座位一般都已售罄，即使有空位也是「單丁位」，只適合獨行的觀眾。

價格較貴的3D場次方面，黃金時段同樣有大部分戲票已售出，剩下的戲票都是前三排或是「單丁位」為主，但整體來說比2D的場次「鬆動」。至於今晚的3D IMAX版場次，目前只剩下極少票。

網站可見，今晚的《復仇者聯盟4：終局之戰》2D場次，許多都只剩下「極少」票。（Wmoov網站截圖）

這是旺角新世紀廣場「UA Cine Moko」，今晚9時25分場次，3D IMAX版的售票情況（截至下午5時）。可見已幾乎滿座，只剩下前排較邊的位置。（Wmoov網站截圖）

舉例而言，旺角西洋菜南街的百老匯戲院，今晚7時至10時之間合共有5場，9時30分有兩場2D，7時15分、7時40分及9時50分各有一場3D。不過再細看其售票情況，中、後排的位置大都售罄，只剩前3排的位置或是「單丁位」。

幾大熱門戲院剩下座位一覽（4月24日晚上7時至10時，資料更新至晚上6時）

▼旺角百老匯戲院▼

▼銅鑼灣時代廣場UA Cine Times▼

▼太古城百老匯MOViE MOViE Cityplaza▼

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▼尖沙咀UA iSQUARE▼

▼又一城MCL Festival Grand Cinema▼

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10時過後較多票 「往東走」有著數？

要是觀眾嫌黃金時段的戲票位置太差，可退而求其次，購買晚上10時過後的場次，屆時的情況會較為理想。不過，有部分10時過後的2D場次，仍然被標示為剩下「少量」或是「極少」票，所以奉勸各位還是及早購票。

其中，位於東區的「Cinema City柴灣」，由10時05分至10時20分，分別有五場2D場次上映，剩下的票也頗多，居住港島或附近地點的人，可以考慮看看。

在「Cinema City柴灣」，今晚10時05分起接連有5場《復仇者聯盟4：終局之戰》上映，暫時仍算多空位，為該區觀眾提供更多選擇。（Wmoov網站截圖）

如不怕熬夜 可「轉戰」午夜場

如果各位自問不怕熬夜，又想購買較理想的位置，午夜場亦是一個選擇。不少戲院如「UA青衣城」、「MCL新都城戲院」、「百老匯The ONE」等，都有提供周四（25日）凌晨0時過後的場次，而且暫時都剩下一半左右的座位。

當然，今集《復仇者聯盟》片長足足3小時。如果看午夜場，散場後也已凌晨3時過後，各位明日要上班的打工仔，需要自行判斷是否合適。