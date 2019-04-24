【復仇者聯盟4】首場6AM爆滿　鐵粉凌晨到場　網民：返工都無咁早

對於Marvel迷來說，今日是期待已久的《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers: Endgame）上映大日子，一眾成功搶飛的影迷都做足準備，見證11年故事長跑的完結。為滿足影迷，各大戲院都加開放映場次，甚至有最早的清晨6點場，看完電影準時返工不是夢。銅鑼灣UA CineTimes 推出全港最早的放映場次，UA院線的小編於facebook專頁見證清晨6點場全院滿座的歷史性時刻，相片甫上載即引來網民熱烈留言，笑稱入場的鐵粉是「第一手觀眾」、「返工都無咁早」。

《復仇者聯盟4:終局之戰》今日上映，有戲院直擊清晨6點場全院滿座的情況，引來網民留言笑稱「返工都無咁早」。（fb專頁「UA Cinemas」圖片）

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UA戲院今晨約9時就於facebook專頁發文，直擊銅鑼灣 UA CineTimes清晨6時最早場的盛況。帖文指，為了配合加設的早場，職員於凌晨4時已回到戲院打點及準備，而開場前個半小時，即凌晨4時半已有忠粉到場排隊！

從相片可見，6時場次全院滿座，第一行亦坐滿觀眾，連放映的職員亦透過玻璃窗探頭一齊觀賞，可見大家為了見證10年結局真的如電影宣傳所說：「不惜一切」，連專頁管理員亦要記下的歷史性時刻，笑稱「人生有幾多個0600full house座無虛席，有相為證」。

尖沙嘴另一戲院今晨有大批忠粉排隊入場，有入場觀眾圍在一起展示紀念戲票「曬命打卡」。（fb專頁「UA Cinemas」圖片）

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除了銅鑼灣的最早場，專頁亦上載了尖沙嘴UA iSQUARE的逼爆入場情況，形容該院「群情更洶湧，興奮指數無上限」。相中可見一眾觀眾手持紀念戲票「曬命打卡」，連小食部亦大排長龍，有小朋友入場前更與電影主角魁隆（Thanos，另譯作滅霸及薩諾斯）合照，可謂「未開場先興奮」。

有入場觀眾完場後於相片以勝利者姿態留言，稱「我見到我自己了，不愧我神早流流起身比人偷拍」，「第一個應該就是我咯，我來的時候工作人員都沒到」。至於未能搶飛的網民，就只能透過相片感受現場盛況，有人明言「非常葡萄」。相中的入場粉絲，笑稱「返工都無咁勤力」，「老細入嚟呢度捉射波」，「認住呢班劇透元兇」。亦有人對忠粉們的行為表示不解，反問「究竟有幾中意先肯咁早起身睇」，「買咗飛都早成個鐘排隊係咩玩法」。

復仇者聯盟：一眾超級英雄會在《復仇者聯盟4：終局之戰》拯救世界，但原來他們早已在現實中默默拯救我們的世界。（Marvel Facebook）

另外，有網民則對《復仇者聯盟4》帶來的熱潮感到驚訝，稱「印象中之前真係冇咩邊套戲要排晒隊睇」，「有幾可1-5院播同一部戲」，形容情況是「前無古人」，又特別感謝凌晨開始工作的職員，「雖然我唔係睇呢場，都辛苦晒各位晨咁早返工戲院各員工」。

（fb專頁「UA Cinemas」）

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