今年首宗兒童染乙型流感嚴重個案　病人就讀聖士提反女子中學

衞生署衞生防護中心今日（24日）指出，正調查一宗兒童感染乙型流感嚴重個案，個案涉及一名聖士提反女子中學、過往健康良好的13歲女童。中心指出，病人已求醫，現於威爾斯親王醫院留醫，情況穩定。

衞生署衞生防護中心今日（24日）指出，正調查一宗兒童感染乙型流感嚴重個案，個案涉及一名聖士提反女子中學、過往健康良好的13歲女童。（資料圖片）

中心指，患病女童自本月21日起出現發燒、咳嗽帶痰、食慾不振和疲倦等病徵，並於翌日出現言語不清情況。她於同日被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受治療。

女童的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應；臨床診斷為乙型流感併發腦病變。病人現於威爾斯親王醫院留醫，情況穩定。

女童的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應；臨床診斷為乙型流感併發腦病變。病人現於威爾斯親王醫院留醫，情況穩定。（Google Maps截圖）

無接種流感疫苗

初步調查顯示，女童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。其家居接觸者共有5人，分別為其父母、10歲及7歲的胞妹，以及外傭，5人至今沒有出現病徵。

衞生署指截至昨日（23日），本港共有26宗兒童感染流感，出現嚴重併發症或死亡個案，其中1名兒童死亡。本個案為今年首宗兒童感染乙型流感嚴重個案，其餘25宗均為甲型流感感染個案。