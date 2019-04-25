【交通補貼】惠康加入戰團推10元現金券　7仔靜悄悄撤優惠

政府公共交通費用補貼計劃於今年1月1日起實施，市民於本月16日起，可再次到全港超過1800個地點，領取3月份的公共交通費用補貼。 超級市場惠康本月首推優惠，市民只須到旗下分店，透過八達通領取交通補貼便能獲得10元現金券，惟須留意條款細則；便利店7-Eleven連續推出兩個月優惠後，本月未見有任何宣傳，有分店職員稱已取消派發現金券優惠。《香港01》已就事件向7-Eleven查詢。

惠康及OK便利店本月推出10元現金券優惠，吸引市民到旗下分店領取交通補貼。（惠康、OK便利店facebook）

超級市場惠康今個月首推10元現金券優惠，市民只須到旗下分店，透過八達通領取交通補貼便能獲得現金券。（陳晶琦攝） 市民於本月16日起，便可領取上月交通費用補貼。其中可領取地點，超市惠康本月推出優惠，市民只需到旗下分店，向職員表示欲領取交通補貼，並拍八達通卡領取優惠，便能獲得10元現金優惠券。 現金券優惠會以發票形式送出，且優惠僅限購買御品皇、特惠牌、「首選」及優選品牌的產品滿60元，並以單一發票及折實價計算便可使用。有限期則由4月16日起至5月2日。

OK便利店亦繼續於本月推出10元現金券優惠，且條款列明除購買香煙及服務項目外，未有限制其他物品使用現金券。而10元現金券則會以2張5元現金券，以及收據形式送出，兌換日期為4月16日至4月22日。

至於7-Eleven自推出兩個月優惠後，今個月未有在官方網頁或facebook宣傳，以吸引市民到旗下分店領取交通補貼。《香港01》記者今日早上先後到荃灣兩間分店查詢，兩間職員均稱本月已沒有現金券，「上兩個月先有」。《香港01》已就事件向7-Eleven查詢，惟暫未獲回覆。

事實上，7-Eleven於上月已更換現金券使用方式，只限於購買麵包、甜品及快餐類產品，同樣每消費滿15元才能使用現金券，與二月購物不包括購買香煙及其他服務項目有所不同。

↓↓領取方法可按下圖了解↓↓

↓↓領取補貼地點↓↓：

-各個港鐵站和輕鐵客務中心

-指定渡輪碼頭及公共運輸交匯處 (可按下圖查閱)

-任何一間7-Eleven便利店、OK便利店和惠康超級市場

-八達通手機應用程式

-八達通服務站