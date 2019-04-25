店東涉教煮汁企姦女工案　辯方指女事主勾引店東　事件屬商業交易

食店東主涉藉詞教煮醬汁，企圖強姦新到職女工案續審，中年女工接受辯方盤問，律師指女事主為想保住工作，一直想討好店東，更因想賺額外收入，主動勾引店東，才會發生案發所指的動作，律師直言，整件事只是一宗「商業交易」，事主不同意。

被告彭小國，60歲，被控一項企圖強姦罪，指他於2017年1月22日在荃灣大窩口女子現年49歲的女事主X。

女事主透過視象系統作供，她強調從沒同意被告對她作侵犯行為，又指自己過程中不斷反抗但奈何力氣不足。

丈夫受傷無法工作

惟辯方盤問時卻指，女事主在事發前曾獲聘為待應，但因表現不佳，工作了一星期便遭解僱。但女事主的丈夫背部受傷，無法工作，所以她非常想得到小食店這份工作，女事主同意說法，又表示兩名女兒已開始工作，無法再領綜援，亦不想用女兒的錢，故當時要找工作。

當晚原只叫事主做清潔

辯方亦指，女事主見工後，一開始並沒回音，她再到小食店表示很想獲得這份工，小食店才提出讓她試工。而事發當晚午夜，被告原著女事主進行清潔工作，女事主同意。

指女事主勾引被告

辯方隨即指出女事主為保工作，利用工作時間討好被告，又想賺取額外收入，直指當時是女事主主動勾引被告，對女事主來說，當晚只是「商業交易」，女事主否認說法。

控方日提到，案發當天為女事主第二天上班，但被告妻叫午夜才回店，女事主返工時，她指被告以教她煮醬汁為由，從後熊抱她，並涉嫌想強姦女工，惟最終因被告的身體狀況而未有完事。

案件編號：HCCC19/2019