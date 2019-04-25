牙痛到政府醫院求診　少女「藥物過敏猝死」　真相竟是被姦後毒殺

巴基斯坦一名22歲少女上周四（18日）因牙痛到政府醫院求醫，但其後身亡，主診醫生聲稱她對抗生素產生過敏反應，但驗屍報告卻證實少女是被毒死，身上還有被性侵的痕跡，多名醫護人員涉案遭到調查。

祖莉嫻的家人形容她聰明且獨立，在當地社區亦很受歡迎。（Twitter）

院方稱死於過敏是「天意」

受害女子祖莉嫻（Asmat Junejo）的家人形容她聰明獨立，在所住社區內很受歡迎。她上周四因為牙痛到醫院求診，家人未幾卻接到醫院來電稱她病危。祖莉嫻的媽媽趕到醫院後，見到已毫無氣息的女兒躺在擔架上，還以為她只是昏迷了，但其實祖莉嫻當時已經死去。

院方告訴祖莉嫻的母親，稱她因為對注射的抗生素過敏致死，甚至勸她接受這是神的旨意，然而祖莉嫻的家人不滿這個解釋，認為事件涉及醫療疏忽或失誤，豈料真相竟然更加可怕。

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三名疑犯落網 警緝在逃醫生

驗屍報告顯示，女死者身上有遭受性侵的痕跡，體內殘留毒藥，種種跡象都表明這是一宗謀殺案。警方接手調查後，相信一共有4名醫護人員迷姦受害人，然後毒死她，當中至少包括一名醫生涉案；警方現正通緝一名當日值班的醫生，其餘3名疑犯則已落網。

巴基斯坦國家人權委員會（National Human Rights Commission Pakistan）成員哈龍（Anis Haroon）表示，政府要徹查事件並嚴懲犯人。她又要求該國的醫學協會展開調查，因為有醫生涉案，她說，醫生應該拯救生命，而非奪走生命。

（綜合報道）