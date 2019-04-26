【五一黃金周】一橋一鐵通車　今年入境團增六成　一日或逾300團

下周三（5月1日）起一連四日為內地「五一黃金周」。香港旅遊業議會表示，隨著「一橋一鐵」開通，預料內地訪港入境團會按年升逾六成，平均每日230至250團，個別日子更會超過300團。 不過，有旅遊業界人士認為，內地長假期的鐵路車票總是「一票難求」，當局會預留更多車票予自由行客，甚少給予旅行社，故預料節日期間訪港內地團比平日減少三分一。

即將到來的內地「五一黃金周」，料有大批內地旅客乘搭高鐵來港，考驗高鐵西九龍站的承載能力。(資料圖片/羅國輝攝)

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港珠澳大橋一日團比率料增至25%

旅議會總幹事陳張樂怡表示，由於今年內地五一黃金周連續四天假期，估計內地入境團數字會比去年同期升逾六成，即每日平均230至250團，部分日子或超過300團。她又指，因應港珠澳大橋的吸引力及便利，相信一日團所佔的比例，由過往的一成増至約兩成半。

車票緊張 高鐵團減少三分一

不過，香港旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，由於內地長假期的高鐵車票向來緊張，中國鐵路總公司會預留充足高鐵車票予自由行旅客，較少留給旅行社，故假期會減少內地團來港，預料平均每日200團，比現時每日約300團減少。至於港珠澳大橋的旅行團，他表示內地旅客仍希望欣賞大橋景色，故預料反應不俗，每日約30團。

經港珠澳大橋來港的內地旅客，料不少會到東涌「落腳」，昂坪360纜車或再出現長長人龍。（資料圖片 / 林若勤攝）

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首三個月內地團遊客投訴倍增

根據旅議會資料顯示，今年首三個月共有18,275個內地入境團登記，團客約逾53.7萬人，分別比去年同期大增36.7%及47.1%。而單計3月就有8,124個內地團登記及超過24.5萬名旅客，按年分別激增82.4%和102%，即平均每日有約270個內地團訪港。

內地旅客增多，隨之而來的投訴亦大幅增加。旅議會首三個月共接獲81宗內地團遊客投訴個案，比去年同期的40宗增逾一倍；而三月則收到18宗內地團投訴個案，亦比去年同期升近四成。

此外，近年大量內地團逼爆土瓜灣，對當區居民造成嚴重滋擾，早前更發生旅遊巴撞斃女途人的交通意外。崔定邦指，業界會繼續遵守《九龍城區旅遊業約章》，但預料屆時客量會明顯下降，相信秩序會更加理想。「在過去2月的農曆新年，（當地）居民和地區人士表示土瓜灣區非常寧靜，預計五一情況相若。」旅議會則於本周三（24日）發出假期各旅遊景點的疏導交通措施，當中紅磡購物及九龍城區，提及旅遊巴落客後，將車輛駛往指定地點停泊，待導遊集合所有團員後，召喚車輛接載旅客。