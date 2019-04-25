五一勞動節狂風雷雨襲港　天文台料下雨天持續至下周末

炎熱天氣持續，繼昨日（24日）市區錄得攝氏31.2度，打破今年最高溫度後，今日溫度似是稍見回落。天文台於今日（25日）接近中午時分錄得攝氏29.9度，暫未超越昨日錄得的最高氣溫。 根據天文台的九天天氣預報，周五(26日)起氣溫將進一步回落，並有驟雨及狂風雷暴；而5月1日勞動節假期更有狂風大驟雨及雷暴。天文台預料有雨天氣將持續至下周六（5月4日）。

根據天文台天氣預報，周末將有狂風雷暴。（資料圖片）

天文台指出，因應高空反氣旋正覆蓋南海北部及廣東沿岸，令本港今日日間天氣炎熱，部分時間有陽光。天文台於早上11時40分，在京士柏錄得攝氏29.9度；而全港各區普遍錄得介乎30度氣溫，當中最高為於大美督錄得的32.6度。

不過，隨著高空反氣旋會在明日逐漸減弱，今日稍後時間將於局部地區有驟雨，而一股達強風程度的偏東氣流抵達沿岸地區，周五（26日）及周六（27日）將有驟雨及狂風雷暴，而於周日（28日）亦有幾陣驟雨 ，氣溫亦下降到最低攝氏23度。下周一及二（29及30日）將短暫回復陽光，不過於周三(5月1日）勞動節假期當日將有狂風大驟雨及雷暴 ；而雨天預計將持續到下周六（5月4日）。