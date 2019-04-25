勞聯請願促港府立法　保障打工仔惡劣天氣返工權益

強颱風「山竹」去年襲港，揭示惡劣天氣返工險況，勞聯今(25日)聯同飲食及服務業工友約30名代表，前往政府總部外請願，表明勞工處守則形同虛設，不少打工仔事後因遲到及缺勤關係，遭僱主無良扣薪扣糧。 勞聯要求港府盡快在今年風季來臨前，立法保障惡劣天氣下的僱員權益。

山竹風災翌日，市面交通情況惡劣，其中大圍站就迫滿上班的打工仔。（盧翊銘攝/資料圖片）

勞聯會副主席儲漢松表示，去年「山竹」襲港，全港交通大癱瘓，不少守在第一線的打工仔，包括醫療、保安、運輸、酒店、飲食等行業，需冒風雨上班，卻因交通中斷被迫缺勤或遲到，風災翌日亦有大批打工仔未能準時上班受責。

他續指，雖然港府連番呼籲僱主，參考勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》，為受影響員工作特別安排，但守則無法律效力，形同「紙老虎」，難以約束僱主，事後接獲大量工友反映，遭無良僱主出「陰招」扣假扣薪。

勞聯建議，政府應盡快制訂應對惡劣天氣措施，亦應立法規管僱主，不得因惡劣天氣或其他不受控的因素，扣減缺勤或遲到員工年假、法假、勤工獎等發放，亦必須為在惡劣天氣下工作的僱員提供應有保障，包括接送服務或特別交通津貼，亦應提供膳食安排。