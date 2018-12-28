【2018回顧】「山竹」團結打工仔　車長、清潔工抗爭掀動民心

今年十一月，世界經濟論壇發布《全球競爭力報告》，香港的勞工權益在140個國家中排名116，甚至不如一些落後國家。香港作為世界最先進的城市之一，勞工權益如此薄弱，本屬荒謬；更荒謬的是，官員甚至視惡劣的環境為常態。因為勞資力量懸殊，僱員勢弱，敢怒不敢言。政府應平衡兩者利益，而非偏袒僱主。可惜的是，官員在認識上出現嚴重偏差，2018年的四件大事反映香港的勞工權益未受到充分保障。

山竹風災翌日，市面交通情況惡劣，大圍站更迫滿上班的打工仔。（資料圖片／盧翊銘攝）

「山竹」一役 揭示災後復工安排從缺

其一，很多人說，香港社會分崩離析、四分五裂，其實不然。香港人有一種集體意志，恆久不變，就是勤勞。今年，「山竹過後冇車搭」成為一時熱話，縱然公共交通工具減班，上班族仍是湧進車站，堅持上班。不少打工仔希望工作；當然，也有相當部分人擔心缺勤導致曠工，勤工獎被扣，甚或受老闆指令上班。

事件揭露香港政府沒有完善的停工制度。事發當日，特首林鄭月娥只懂呼籲僱傭雙方互諒互讓，此等說法軟弱無力，脫離民情。或許政府需要時間修訂法例缺失，但其可以藉行政手段避免亂象發生，例如在山竹遠離當日，批准非緊急服務公務員放假，與大型企業商討讓員工放假等。官員反應遲緩，顯然未有以勞工權益為先。

取消強積金對沖安排：爭論多年的強積金對沖安排，今年再有進展。政府決定，將會延長「包底」年期至25年，總資助額會增至293億元，但商界方面仍未收貨，要求政府作長期承擔，能否如期在2022年取消MPF對沖仍是未知之數。（資料圖片）

取消MPF對沖 犯職安條例罰則鬆

其二，更赤裸的事例，莫過於補貼商界，以求取商界支持終結對沖安排。全港僱員對強積金對沖也厭惡至極，退休保障本應不能代替遣散開支。今年施政報告提出取消強積金對沖，動用300億元公帑，分25年資助商界，實為送給大企業的厚禮。商界反對無理，政府也應提出更適切的建議，例如針對性補貼中小企，大企業則應自行調撥資源。這樣的話，公帑才說是運用得宜。

其三，有媒體揭發僱主觸犯職安條例的刑罰奇低，有僱主更肆無忌憚，多次觸犯同一條例。觀乎關乎生死的職業安全條例，法定最高罰款原則只是五十萬元，最長監禁十二個月，罰則明顯過輕。更重要的是，近年4,500多宗被定罪個案，一半個案的罰金少於8,000元，較嚴重案例的罰金也只是2.5萬元，對僱主不太有阻嚇力。在這基礎上，政府要求僱員體諒，僱員看在眼內，無異於說歡迎僱主得寸進尺。

九巴車長葉蔚琳在短短幾日內組織「月薪車長大聯盟」，並發起工業行動，惟是此次工潮得不到主流工會的支持，亦有九巴管理層更指她發「死人財」。(資料圖片)

車長、清潔工忍無可忍 工業行動震動社會

其四，是今年連串的工運抗爭。勞資關係不均，打工仔為三餐，為住屋掙扎，在工作間遇到不平事，能忍多少忍多少，但總會有爆發一刻。年初海麗邨、八月觀塘外判清潔工人罷工，二月巴士車長工業行動，以及九月英航香港基地員工抗議被粗暴解僱，記憶猶新。

幾宗勞資糾紛的肇因不同，但串起來看，就是前線員工拒絕忍受被資方剝削，未能分享經濟景氣的果實：巴士車長底薪低，唯有超時工作增加收入，人手緊絀又只能壓縮休息時間；外判清潔工僱主輕易逃避支付遣散費及長期服務金，在價低者得的承包合約制度下，工人只能賺取最低工資的月薪，待遇也極其苛刻。

猶幸，工人的抗爭略有小成。海麗邨清潔工人取回遣散費及獲加薪，觀塘清潔工的僱主承諾改善員工待遇，巴士公司則稍為提升員工的底薪和津貼，並且把獎金併入底薪。此外，更多人意識到外判制度的刻薄剝削之處，而政府批出外判服務合約，是製造低薪剝削的元兇。市民為工人抱不平，督促政府嚴懲外判商違規行為，以及改革僱傭合約和工作指引。

夏天時候又曬又悶熱，清潔工穿著的反光衣物不透氣，尤其辛苦。（資料圖片：鄭子峰）

督促政府改善勞工待遇 不分經濟順逆

民間的督促，必須持續及有力，否則政府只會拋出半吊子的方案，嘗試蒙混過關，未能根本改善勞工權益。運輸署今年更新車長工作指引，特別更次工作時間仍維持最多14小時，無法預防疲勞駕駛。至於外判清潔工合約招標評分，政府建議略為增加工資的評分標準至約12%，在未來標書中加入年薪6%的約滿酬金，在颱風期間上班可獲「一工半」的相關津貼。然而，工資部分的佔比仍然偏低，不足以鼓勵外判商提升薪酬，該建議又沒有要求僱主提供所有工作工具。更關鍵的是，政府不應任意外判工作，應以工資中位數標準，直接聘請員工擔當長期崗位，帶頭提升業界待遇，制止外判歪風。

2018年，香港即使全民就業，但也蓋不住種種勞工問題。2019年，世界經濟充滿暗湧，香港難以獨善其身，失業率大有回升之勢。當年，香港正值亞洲金融風暴時，僱主高舉「共渡時艱」，僱員遭裁走減薪削福利，這顯然是勞資權力不平等所造成的結局。事實上，經濟不景所造成的負面影響，是勞資雙方並同承受的，而勞工必然是弱勢的一方，更需要政府扶持。就此，政府應加強對勞工的保障。我們期望，在新的一年，政府能夠認識到市民的困境，站在市民一方，訂立惠民政策。