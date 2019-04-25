初創企業嘆IT人難請　嘗試以遙距工作方式 　聘海外人才

有IT人才招聘平台今日（25日）舉行講座，邀來初創企業（Startups）談談IT行業的招聘、營運情況。有僱主坦言，香港IT圈子小，以致難以招聘合適人選，因此公司採取遙距工作（remote work）形式運作，近年亦嘗試招聘台灣和內地人才。

EventXtra聯合創辦人陸啟哲（左二）指，公司以遙距工作（remote work）形式運作。（黃詠榆攝）

人才招聘平台GetLinks今（25日）聯同數個知名Startups舉辦《做人做狗自己諗》講座。EventXtra技術長（CTO）陸啟哲提到，其中一招聘困難是香港IT圈子小，較少人從事IT行業。他指，公司以遙距工作（remote work）形式運作，員工不需按時按刻回到公司上班，而是各自有既定工作，定期報備即可，故招聘的人才可在台灣、內地，而非局限於香港。惟他亦提到，困難在於大家如何保持同步、有同樣展望。

除了請人難，如何留住人手亦是另一難題。軟件工程師、二次創業家宋安來曾在蘋果公司工作近9年，於2017年離開，並自行成立Startup公司HomeCourt，推出籃球訓練應用程式。

宋安來（左）指，每星期有半日時間讓同事打籃球。（黃詠榆攝）

作為僱主，宋安來明確指出不希望同事每日做多於8小時，更笑言每星期有半日時間讓同事打籃球。他指，去年曾經共花了40多小時面試，尋覓合適的求職者，「我哋公司冇structure，我會同求職者講明我哋係一隊波，一齊合作。」

GetLinks客戶策略經理李灝指，不時遇到僱主表示難招聘IT人才，又需面對人手流失問題，亦有從事IT行業的僱員感到工時長、圈子窄。他提醒，求職者應思考自己的人生階段想要的是什麼，從而選擇配合到的工作，有需要時更應向僱主說明期望。