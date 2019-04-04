【創科熱話】香港有創科！本地初創衝出香港拓海外市場

今天，全世界已經進入了創科的時代。本港創科產業雖仍處於起步階段，但已有不少本地初創能走向國際舞台。在香港科技園科技創業培育計劃中，4間新一屆畢業培育公司近日便分享了各自的研發及業務成果。 攝影：高仲明

香港科技園創業培育計劃涵蓋三個範疇，分別為「網動科技創業培育計劃 (Incu-App)」、「科技創業培育計劃 (Incu-Tech)」及「生物科技創業培育計劃 (Incu-Bio)」，今年的培育計劃共有80間初創公司畢業。在早前的成果分享會上，就有研發物聯網技術、電子芯片自動除錯、一站式餐飲管理方案等的公司發表成果。

Arwin Technology首席執行官謝仰東認為藉著加入培育計劃，公司能夠提升品牌形象，給予客戶信心。

物聯網技術遙距監控溫濕度

Arwin Technology首席執行官謝仰東介紹了公司旗下品牌產品「nano S climate」 室內溫濕度感應裝置：產品運用低功耗藍牙傳輸技術，連接智能家居語音系統如Amazon 「Alexa」，以監測任何一處地方的溫度和濕度。在應用方面，技術可以用在食物儲藏和加工的地方作遙距監控。

Arwin Technology於2015年加入培育計劃。謝仰東認為科技園為公司發展帶來不少好處。首先是環境合適、支援充足；其次是科技園會促成園區公司之間的合作交流，如公司便曾為另一公司A-SA的空氣淨化燈提供一些技術支援，透過合作孕育更多創新產品。

Eats365 Solutions創辦人兼行政總裁李維聰。

Eats365 Solutions 商務總監黃汝灝解釋公司旗下的餐飲業一站式解決方案。

未來餐飲業的一站式解決方案

另一初創公司Eats365 Solutions的創辦人兼行政總裁李維聰及商務總監黃汝灝亦有於會上作分享。黃汝灝就以的士收費機器作為比喻，解釋即使在最親民的食肆，也會用上一大堆POS機器，但是相關技術普遍落後。於是他們便以其POS（Point of Sale）為核心模組開發系統，設計出包括下單程式、自助點餐機及自攜裝置點餐（BYOD）系統等，提供一站式的解決方案。

Eats365 Solutions同樣於2015年加入計劃。黃汝灝表示本身公司業務跨越17個不同國家，參加培育計劃可以擴大客戶配對的選擇，增強企業之間的協同效應。而且，計劃亦有助公司招攬合適人才。

世界領先的芯片自動除錯技術

彼樂科創總經理何子建分享「點指音樂」的研發成果。

另外，彼樂科創總經理何子建則分享了旗下品牌「點指音樂」。公司運用智能音頻分析和雲端技術，提供全面的音樂學習平台，已廣為不同音樂教育機構採用，包括香港教育大學。

奇捷科技則由創辦人吳有亮講解自家的頂尖芯片自動除錯技術。

奇捷科技則由創辦人吳有亮解釋了自家研發的頂尖芯片自動除錯技術，大大減省了產品因研發錯誤而浪費的時間和成本；並且分享了3個人參與研發的小公司，如何以自行研發的技術打敗國際頂尖對手。

香港科技園創業培育計劃及企業加速器總監莫偉軒強調會為初創培育公司提供更多支援。

香港科技園創業培育計劃及企業加速器總監莫偉軒形容自己像一個「推銷員」，在培育計劃當中，不斷向各界推廣香港的創科成就。他談及：「香港的創科技術其實不乏人才，譬如大學裏的研究水平非常高，有很多有價值的研究。」他也特別點名提到奇捷科技的吳有亮，表示相關技術儘管相對深奧，一般人未必明白，但無容置疑是已達世界頂尖水平。他認為培育計劃在不同方面已經取到成果，接下來會繼續努力，尤其是招攬人才等多方面繼續支援初創。