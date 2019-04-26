【港鐵加價】議員促檢討港鐵票價調整機制　引入彈性上班半價車費

港鐵在可加可減機制下，6月起加價3.3%，惟港鐵其後宣布提供八達通每程3.3%折扣優惠，由原定6個月延長至40星期，故使用八達通乘客的實際車費，由今年6月至2020年4月初均不會上調。 立法會交通事務委員會今早（26日）召開會議討論事宜。有立法會議員建議港鐵，引入彈性上班時間的車費，提供半價或更低的票價優惠；同時，港鐵近年事故頻生仍可加價，應盡快檢討票價調整機制。

港鐵6月起加價3.3%，惟其後宣布推出每程3.3%八達通票價優惠，且延至明年4月初。（資料圖片）

林卓廷斥港鐵監督全面崩潰

港鐵商務總監楊美珍解釋，加價原因為港鐵至今營運40年，鑑於資產更新及未來投資上升，且去年港鐵就維修及更新資產資源方面耗用了超過90億元，以提供高服務水平，故車費來源是維持服務的重要元素。

民主黨立法會議員林卓廷批評指，港鐵四線嚴重故障、列車相撞以及沙中線工程醜聞等，揭示港鐵監督全面崩潰，且至今仍未得悉沙中線工程超支情況，即使港鐵推出優惠措施延遲票價加價，市民的憤怒經已達臨界點，促港鐵放棄加價，且日後不追溯加幅。

民建聯立法會議員劉國勳表示，與其港鐵「巧立名目」將3.3%八達通票價優惠延至40星期，倒不如改善票價機制，加上現時港鐵財政穩健，應考慮將延後2021/22年度的額外0.3%票價加幅撤銷。

公民黨立法會議員譚文豪建議，港鐵應引入不同時段不同收費機制，以改善客流過於集中問題。（資料圖片）

陳恒鑌倡票可低至五折

公民黨立法會議員譚文豪則表示，應盡早檢討票價調整機制，同時引入「不同時段、不同收費」的機制，讓毋須在繁忙時段乘搭鐵路的市民如長者，改變出行模式，以紓緩鐵路系統超負荷的情況；民建聯立法會議員陳恒鑌亦建議參考新加坡做法，引入彈性上班時間低於5折的票價，且涵蓋所有港鐵站，同時降低西鐵線的票價。

楊美珍表示，提供優惠解決繁忙時段擠塞有一定限制，指出港鐵除提供優惠，於繁忙時間調動空置列車及提供實時資訊予乘客亦有幫助。

運輸及房屋局副局長蘇偉文多次重申，票價調整機制具法律約束力，故票價加幅是按照直接驅動方程式計算所得，將與港鐵檢討機制。

至於港鐵去年大賺160億元，議會陣線立法會議員朱凱迪質詢政府從中獲得多少股息。運事及房屋局副秘書長蔡傑銘表示，從港鐵公布2018年業績後，政府能獲56億元股息，款項將撥入庫房。蔡傑銘又補充，即使盡早檢討港鐵的票價調整機制，仍須尊重現有機制會維持至2022/23年度。