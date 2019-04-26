蘋果公司（Apple Inc.）周四（25日）宣布回收設計主要用於香港、新加坡和英國的三叉式AC牆壁插座用插頭轉接器，因為破裂有觸電風險，目前已發生6宗觸電事故；Apple USB 電源轉換器不受影響。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，受影響的插頭轉接器主要是用於MacBook，估計因為膠料質量問題，在連接火牛時扭裂，令到金屬外露，有觸電風險。他指，若未能換取新轉換器，可改用延長線。

主要設計用於英國、新加坡和香港的 Apple 三叉式 AC 牆壁插座用插頭轉接器會破裂，Apple決定回收。（Apple網頁圖片）

據蘋果公司公告，主要設計用於英國、新加坡和香港的三叉式 AC 牆壁插座用插頭轉接器，於2003年到2010年，隨附於Mac、某些iOS裝置和Apple全球旅行轉接器套件中。由於該款插頭轉接器可能會破裂，而導致觸碰到外露金屬零件的觸電風險，決定收回，並向用戶免費更換新轉接器。

有問題的插頭，整個為白色，連接的內側插槽中沒有字母；新的插頭有字母，以白色為主，連接電源轉接器的內側部位為灰色。需要更換轉接器的用戶，可找授權維修中心，或向Apple Store零售店預約時間，或聯絡蘋果支援熱線。（詳情：www.apple.com/hk/support/three-prong-ac-wall-plug-adapter）用戶提交時，要提供Mac、iPad、iPhone 或 iPod 序號。

有問題的插頭轉接器，至今使用年期最少已9年至16年。方保僑表示，這批插頭轉接器主要是用於MacBook。火牛駁住三腳轉頭，屬於D型規格，估計膠品質量不好，在連接火牛時，可能扭裂了插蘇頭，致金屬外露，因為現在香港插座電壓全部是AC 220V，如果接觸到外露金屬就會有觸電危險，所以蘋果有需要換了這批插座，「哪怕已經用了好多年，保養期已過，但因為對生命有危險，而插座成本不貴，所以有這個安排。」他估計，一個插座的成本約值2元港幣。

翻查資料，蘋果於2003年至2010年推出的產品，包括iPod（Mini、Nano、Classic、shuffle）、第一代iPad、由第一代iPhone起至iPhone 4、第一代MacBook Air、13 吋MacBook、iBook G4等。