蘋果iPhone大規模生產地點　將會由中國轉至印度

印度是智能手機增長最快的市場，而中國是智能手機最大市場，不過蘋果iPhone在兩個地區都未能取得重大勝利。不過蘋果生產線似乎正在轉移，有報道指最大組裝商鴻海將於今年在印度組裝iPhone。

目前鴻海主要在中國組裝iPhone，《彭博》引述鴻海董事長郭台銘表示，今年將會有重大轉變，由以前長期在中國集中生產，改為於印度大規模生產。

印度智能手機產業 鴻海「將擔當十分重要角色」

郭台銘表示，印度總理莫迪已經邀請他去印度，而鴻海亦會擴大當地產能。蘋果已在班加羅爾生產舊手機好幾年，正計劃擴充產能至最新型號。

《彭博》3月報道，鴻海已經開始在清奈試產最新型號iPhone。

郭台銘指出，集團將於未來印度智能手機工業擔當十分重要的角色：「我們已將生產線遷移到那裡。」

分析員指員國市場飽和 勞動成本是印度3倍

Counterpoint Research分析員Karn Chauhan指出：「對鴻海而言，中國市場已經飽和，而且勞動成本是印度的3倍。印度是智能手機的新興市場，內需仍然很有潛力，同時亦可以出口到區內其他國家。」

《彭博》指暫時未知印度設廠對中國廠房的影響，而鴻海在中國已經多年，擁有數以百計的合作夥伴。